Уряд вніс правки у постанови, які регламентують виплати військовим

На бійців, які виконують завдання на території держави-агресора поширюється пільги на оподаткування військовим збором

Гончаренко пояснив, кого стосуються нові правки

Кабінет міністрів вніс правки у дві постанови, які регламентують виплати військовослужбовцям. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп зауважив, що додали категорію громадян, які виконують бойові завдання на території держави-агресора.

Кого це стосується:

ті, хто здійснює заходи для забезпечення оборони країни на території держави-агресора: 100 тис. грн з розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах; одноразова виплата 70 тис. грн за кожні 30 днів виконання завдань (сумарно обчислених);

ДСНС, НАБУ, поліція – перебуваючи на території держави-агресора – 100 тис. грн з розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах;

у звʼязку з пораненням на території держави-агресора – додаткова винагорода 100 тис. грн;

у разі загибелі на території держави-агресора під час виконання бойового завдання родичі мають право на одноразову виплати – 15 млн грн;

на військовослужбовців, які виконують завдання на території держави-агресора поширюється пільги на оподаткування військовим збором.

«Ще раз наголошую – в постанови тільки додали формулювання «на території держави-агресора». До цього всі норми і так вже діяли на території України», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, що уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих захисників.

До того ж Кабінет міністрів збільшив розміри грошових компенсацій, якщо військовий Збройних сил України отримає поранення і І-ІІІ групу інвалідності, а також збільшив виплати родинам у випадку загибелі бійця. Ідеться не про бойові дії.