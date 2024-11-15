Уряд вніс правки у постанови, які регламентують виплати військовим
Гончаренко пояснив, кого стосуються нові правки
Кабінет міністрів вніс правки у дві постанови, які регламентують виплати військовослужбовцям. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Нардеп зауважив, що додали категорію громадян, які виконують бойові завдання на території держави-агресора.
Кого це стосується:
- ті, хто здійснює заходи для забезпечення оборони країни на території держави-агресора: 100 тис. грн з розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах; одноразова виплата 70 тис. грн за кожні 30 днів виконання завдань (сумарно обчислених);
- ДСНС, НАБУ, поліція – перебуваючи на території держави-агресора – 100 тис. грн з розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах;
- у звʼязку з пораненням на території держави-агресора – додаткова винагорода 100 тис. грн;
- у разі загибелі на території держави-агресора під час виконання бойового завдання родичі мають право на одноразову виплати – 15 млн грн;
- на військовослужбовців, які виконують завдання на території держави-агресора поширюється пільги на оподаткування військовим збором.
«Ще раз наголошую – в постанови тільки додали формулювання «на території держави-агресора». До цього всі норми і так вже діяли на території України», – наголосив нардеп.
Нагадаємо, що уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих захисників.
До того ж Кабінет міністрів збільшив розміри грошових компенсацій, якщо військовий Збройних сил України отримає поранення і І-ІІІ групу інвалідності, а також збільшив виплати родинам у випадку загибелі бійця. Ідеться не про бойові дії.
Коментарі — 0