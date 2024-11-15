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Уряд вніс правки у постанови, які регламентують виплати військовим

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд вніс правки у постанови, які регламентують виплати військовим
На бійців, які виконують завдання на території держави-агресора поширюється пільги на оподаткування військовим збором
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Гончаренко пояснив, кого стосуються нові правки

Кабінет міністрів вніс правки у дві постанови, які регламентують виплати військовослужбовцям. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп зауважив, що додали категорію громадян, які виконують бойові завдання на території держави-агресора.

Кого це стосується:

  • ті, хто здійснює заходи для забезпечення оборони країни на території держави-агресора: 100 тис. грн з розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах; одноразова виплата 70 тис. грн за кожні 30 днів виконання завдань (сумарно обчислених);
  • ДСНС, НАБУ, поліція – перебуваючи на території держави-агресора – 100 тис. грн з розрахунку на місяць пропорційну часу участі у таких діях та заходах;
  • у звʼязку з пораненням на території держави-агресора – додаткова винагорода 100 тис. грн;
  • у разі загибелі на території держави-агресора під час виконання бойового завдання родичі мають право на одноразову виплати – 15 млн грн;
  • на військовослужбовців, які виконують завдання на території держави-агресора поширюється пільги на оподаткування військовим збором.

«Ще раз наголошую – в постанови тільки додали формулювання «на території держави-агресора». До цього всі норми і так вже діяли на території України», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, що уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих захисників.

До того ж Кабінет міністрів збільшив розміри грошових компенсацій, якщо військовий Збройних сил України отримає поранення і І-ІІІ групу інвалідності, а також збільшив виплати родинам у випадку загибелі бійця. Ідеться не про бойові дії.

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Теги: бойові виплати військові ЗСУ гроші росія росіяни Курщина війна Олексій Гончаренко

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