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Виявлено нові багатства. Прокуратура готує Крупі нове завдання

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Виявлено нові багатства. Прокуратура готує Крупі нове завдання
У квартирі підозрюваної правоохоронці вилучили, а суд згодом арештував брендовий годинник Rolex SA-Geneve Suisse 39139.71- Oyster M, сережки Dior joaillerie
колаж: glavcom.ua

Голова МСЕК Хмельниччини доведеться пояснювати походження коштовностей і нового виявленого майна

У ході розгляду апеляційної скарги щодо арешту підозрюваної у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи прокурор зробив анонс: різниця між законними доходами і виявленими активами головлікаря (ідеться про 137 млн грн) може суттєво збільшитися. Адже слідство не провело оцінки вартості вилучених коштовностей і ціни віднайденого майна, у тому числі нерухомості Тетяни Крупи. Про це йдеться у статті «Главкома» «Чому сміються судді? Нові деталі у справі Крупи».

Нагадаємо, що у квартирі підозрюваної правоохоронці вилучили, а суд згодом арештував брендовий годинник Rolex SA-Geneve Suisse 39139.71- Oyster M, сережки Dior joaillerie. Крім цього, на робочому місці Крупи виявлено дві коробки з золотими виробами з білим камінням (браслет і дві сережки).

Крім цього, прокурор повідомив, що слідство «фізично не може дотягнутися» до $590 тис. (або 21,5 млн грн за курсом НБУ на час операції), які Тетяна Крупа перерахувала на рахунок польського банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Квитанцію про фінансову операцію від 26 жовтня 2022 року було знайдено слідчими ДБР під час обшуку квартири голови МСЕК на початку жовтня 2024 року.

«Гроші, які Крупа поклала у польський банк 2022 року, нині поза досяжністю органу досудового розслідування. Тобто арешт на ці кошти досі не накладено. Також слідство вживає заходи для виявлення інших активів підозрюваної та членів її родини за кордоном», – наголосила сторона обвинувачення.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – на той час начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. 

21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність арешту головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Підозрювана у незаконному збагаченні перебуватиме у слідчому ізоляторі до 3 грудня, або ж вона може внести 300 млн грн застави, аби вийти з ізолятора (раніше цей розмір складав пів мільярда гривень).

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Теги: прокуратура суд корупція в Україні гроші арешт прокурор слідство розслідування МСЕК

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