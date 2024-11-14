Канадські військові показали, як навчають бійців ЗСУ (фото)

У рамках операції UNIFIER канадські військовослужбовці з 2015 року підготували понад 40 тисяч українських військових

У Збройних силах Канади показали, як військовослужбовці цієї країни діляться з українськими захисниками навичками сучасного бою. Про це йдеться на сторінці канадської тренувальної місії UNIFIER у соцмережі Х.

«День у день військовослужбовці Збройних сил України, які проходять підготовку у навчальних підрозділах операції UNIFIER, віддано тренуються, опановують передові тактики та зміцнюють зв’язки із союзниками. Все це заради захисту своєї Батьківщини та забезпечення миру», – йдеться у дописі.

фото: UNIFIER

Зазначимо, у рамках операції UNIFIER канадські військовослужбовці з 2015 року підготували понад 40 тисяч українських військових. Після початку повномасштабного російського вторгнення, канадські інструктори покинули територію України, однак за кілька місяців навчання було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії.

фото: UNIFIER

Нагадаємо, у Збройних силах Канади показали, як військовослужбовці цієї країни навчають українських захисників навичкам тактичної медицини.

Міністр імміграції Канади Марк Міллер повідомив, що вперше в історії країни буде встановлене обмеження на кількість тимчасових мешканців.

До слова, Група українських льотчиків завершила один із етапів навчань на західних винищувачів F-16 у Великій Британії.