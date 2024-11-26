Ростовську область атакували дрони

В районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду нібито було збито кілька безпілотників

Біля Таганрогу розташовані два військові аеродроми

У кількох містах Ростовській області РФ у ніч проти 26 листопада пролунали вибухи, працювала ППО. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

Російський чиновник зазначив, що у Ростовській області в районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду нібито було збито кілька безпілотників.

«З опівночі в Ростовській області засоби ППО відбивають повітряну атаку ворога. На даний момент знищено 4 БПЛА: в районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду», – прозвітував Слюсар.

Він також додав, що постраждалих та руйнувань немає, триває робота ППО.

Ростовські Telegram-канали теж повідомили про вибухи. Крім того, в мережі повідомляють, що окрім Таганрога, Новошахтинська, Каменська та Зернограду також було чути вибухи у селі Новобессергенівка під Таганрогом. До слова біля Таганрогу розташовані два військові аеродроми.

Нагадаємо, у Курській та Калузькій областях у ніч проти 25 листопада пролунали вибухи, після ударів дронів загорілася нафтобаза «Калуганафтопродукт». Про це повідомили губернатори Калузької та Курської областей Владислав Шапша та Олексій Смірнов.

Згодом стало відомо, що, ймовірно, у Калузі було атаковано завод «Тайфун», який є частиною російського оборонно-промислового комплексу.