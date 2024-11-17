Останній звіт Пентагону розкриває сотні нових спостережень НЛО

У світі фіксується велика кількість випадків спостереження НЛО

Останній звіт Пентагону про НЛО виявив сотні нових спостережень непізнаних і непояснених повітряних явищ, проте не знайдено жодних ознак позаземного походження. Про це повідомляє видання The Guardian.

Огляд містить сотні випадків, коли повітряні кулі, птахи та супутники були помилково ідентифіковані як НЛО, а також кілька інцидентів, які важко пояснити, наприклад, близьке зіткнення комерційного літака з незрозумілим об'єктом біля узбережжя Нью-Йорка.

Звіт був опублікований наступного дня після того, як законодавці Палати представників закликали до більшої прозорості уряду під час слухань щодо невстановлених аномальних явищ, або UAP (термін, який уряд використовує замість НЛО).

Федеральні зусилля вивчення та виявлення UAP орієнтовані на можливі загрози національній безпеці або безпеці повітряного транспорту, а не на аспекти, пов'язані з науковою фантастикою.

Представники Пентагону, які займаються відстеженням UAP через офіс, створений у 2022 році, під назвою All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO), заявили, що немає жодних доказів того, що хоча б один із випадків має неземне походження.

Огляд Пентагону охопив 757 випадків, про які повідомили американські влади з 1 травня 2023 року по 1 червня 2024 року. Усі ці випадки включають 272 інциденти, про які раніше не було відомо.

Більше ніж 300 інцидентів вдалося пояснити. У багатьох з них невідомі об'єкти виявилися повітряними кулями, птахами, літаками, дронами або супутниками.

Згідно зі звітом, супутникова система Starlink Ілона Маска є одним із найбільш поширених джерел, через яке люди плутають ланцюжки супутників з НЛО.

Сотні інших випадків залишаються нерозкритими, хоча автори звіту наголошують, що це часто через брак достатньої інформації для прийняття точних висновків.

До слова, українські військові зафільмували НЛО над зоною бойових дій. З'ясувати, що це було, не вдалося. Про це повідомляє Bild.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США запустило вебсайт, призначений для загальнодоступної інформації про НЛО. Зокрема, тут публікують розсекречені фото та відео аномальних явищ.