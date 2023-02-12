Тинний: Україна не отримає інвестицій у відновлювальну енергетику, поки чиновники доводять галузь до банкрутства

Проблеми в зеленій енергетиці накопичуються вже кілька років

Інвестори пішли з України до лютневого вторгнення, бо втекли від українських корупціонерів – Тинний

Україна втрачає інвесторів, які могли б інвестувати кошти в нову зелену енергетику, оскільки відповідальні органи влади цілеспрямовано доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.

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Про це заявив Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, уточнивши, що головні проблеми почалися 3 роки тому.

«Почалася епоха договірної біржової торгівлі, що призвела до фактичного банкрутства і всієї державної генерації і приватної відновлюваної енергетики», – сказав Тинний.

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За його словами, це призвело до того, що нові інвестиції у розбудову малої і розподіленої по всій території України генерації – згорнулись. Зокрема, інвестори пішли з України ще задовго до лютневого вторгнення, бо втекли від українських корупціонерів, не від російських окупантів.

Тинний підкреслив, що ніхто в Міненерго, Нацкомісії з питань енергетики та профільному енергетичному комітеті в парламенті не поніс жодної політичної чи юридичної відповідальності за знищення інвестиційного клімату і зупинку розбудови нової генерації.

«Все, що накоїв у цій каденції комітет ПЕК – тотальна маячня. Часткова компенсація «зеленого» тарифу з держбюджету, проти якої протестували самі виробники і яка, за три роки існування, так і не запрацювала жодного разу», – підсумував Тинний.

Як повідомлялося, держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році. Найнижчий рівень розрахунків сформувався у березні-липні 2022 року і знаходився в проміжку 20-32%. Трохи вищий рівень виплат був у серпні (46,4%), вересні (65,3%) та жовтні (73%). Лише в січні, лютому, листопаді та грудні рівень виплат перевищив 90%.

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Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати хабом «зеленої» енергетики для Євросоюзу.

На початку лютого інвестори в зелену енергетику закликали Володимира Зеленського, народних депутатів України та уряд врятувати галузь і якнайшвидше вирішити проблеми, які накопичувались протягом останніх років, і від вирішення яких залежить подальший розвиток ВДЕ в Україні і анонсований урядом «зелений» енергетичний перехід.