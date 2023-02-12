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Тинний: Україна не отримає інвестицій у відновлювальну енергетику, поки чиновники доводять галузь до банкрутства

Христина Жиренко
glavcom.ua
Тинний: Україна не отримає інвестицій у відновлювальну енергетику, поки чиновники доводять галузь до банкрутства
Проблеми в зеленій енергетиці накопичуються вже кілька років

Інвестори пішли з України до лютневого вторгнення, бо втекли від українських корупціонерів – Тинний

Україна втрачає інвесторів, які могли б інвестувати кошти в нову зелену енергетику, оскільки відповідальні органи влади цілеспрямовано доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.

Про це заявив Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, уточнивши, що головні проблеми почалися 3 роки тому.

«Почалася епоха договірної біржової торгівлі, що призвела до фактичного банкрутства і всієї державної генерації і приватної відновлюваної енергетики», – сказав Тинний.

За його словами, це призвело до того, що нові інвестиції у розбудову малої і розподіленої по всій території України генерації – згорнулись. Зокрема, інвестори пішли з України ще задовго до лютневого вторгнення, бо втекли від українських корупціонерів, не від російських окупантів.

Тинний підкреслив, що ніхто в Міненерго, Нацкомісії з питань енергетики та профільному енергетичному комітеті в парламенті не поніс жодної політичної чи юридичної відповідальності за знищення інвестиційного клімату і зупинку розбудови нової генерації. 

«Все, що накоїв у цій каденції комітет ПЕК – тотальна маячня. Часткова компенсація «зеленого» тарифу з держбюджету, проти якої протестували самі виробники і яка, за три роки існування, так і не запрацювала жодного разу», – підсумував Тинний.

Як повідомлялося, держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році. Найнижчий рівень розрахунків сформувався у березні-липні 2022 року і знаходився в проміжку 20-32%. Трохи вищий рівень виплат був у серпні (46,4%), вересні (65,3%) та жовтні (73%). Лише в січні, лютому, листопаді та грудні рівень виплат перевищив 90%.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати хабом «зеленої» енергетики для Євросоюзу.

На початку лютого інвестори в зелену енергетику закликали Володимира Зеленського, народних депутатів України та уряд врятувати галузь і якнайшвидше вирішити проблеми, які накопичувались протягом останніх років, і від вирішення яких залежить подальший розвиток ВДЕ в Україні і анонсований урядом «зелений» енергетичний перехід.

Теги: альтернативна енергетика енергетика бізнес

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