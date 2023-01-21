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«Зелена» генерація має стати одним з пріоритетів оновленої енергетичної стратегії України, – Міненерго

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Зелена» генерація має стати одним з пріоритетів оновленої енергетичної стратегії України, – Міненерго
Відновлювальні джерела енергії можуть допомогти українській економіці
фото з відкритих джерел

Поступова відмова від вугілля відбуватиметься паралельно з будівництвом нових сонячних та вітрових генераці

Найближчими десятиліттями оновлена енергетична стратегія України має будуватись на децентралізованій енергосистемі, а також на «зеленій» та атомній енергетиці. Про це в ході Всесвітнього економічного форуму у Давосі повідомив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

«Розширення ролі атомної та зеленої енергетики та децентралізована енергетична система. Ці пріоритети в основі нашої оновленої Енергетичної стратегії на найближчі десятиліття», – сказав він.

Заступник міністра наголосив, що роль вугілля значно знизиться після 2032 року, а до 2040 року Україна планує повністю відмовитися від його використання у процесі вироблення електроенергії.

Демченков зазначив, що поступова відмова від вугілля відбуватиметься паралельно з будівництвом нових сонячних та вітрових генерацій, а також ТЕЦ, що працюватимуть на біопаливі.

«Очікується, що частка відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі досягне 25% у 2032 році та подвоїться до 2050 року», – підкреслив він.

Нагадаємо, голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі. За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності «зеленої» енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати «зеленим енергохабом» для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити «брудні» російські енергоресурси.

Теги: експорт вугілля Міненерго держава Володимир Зеленський Україна Укренерго

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