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Іноземні інвестори просять Зеленського запобігти банкрутству зеленої енергетики України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Іноземні інвестори просять Зеленського запобігти банкрутству зеленої енергетики України
фото з відкритих джерел

Інвестори просять забезпечити найскоріше прийняття проекту закону №8191

Найбільші асоціації в галузі відновлюваної енергетики України закликали Президента України, народних депутатів України та уряд якнайшвидше вирішити проблем галузі ВДЕ, які накопичувались протягом останніх років, і від вирішення яких залежить анонсований урядом «зелений» енергетичний перехід.

Про це йдеться у спільному листі низки асоціацій відновлюваної енергетики.

Зокрема, вони просять забезпечити найскоріше прийняття проекту закону №8191, яким пропонується продовжити раніше діючі умови інвесторам для добудови зелених електростанцій.

Окрім того, підтримати зміни до законодавства, що дозволять виробникам в найкоротший строк та із використанням сучасного обладнання відновлювати об’єкти ВДЕ та здійснювати виробництво електричної енергії на прийнятних умовах.

«Забезпечити перегляд та встановлення з другого кварталу 2023 року тарифу на послуги з передачі електричної енергії на рівні, який буде покривати всі необхідні обґрунтовані витрати НЕК «Укренерго», зокрема, на оплату послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», – йдеться в листі.

Також інвестори закликали владу забезпечити розрахунки з виробниками з ВДЕ за відпущену електричну енергію по «зеленому» тарифу та за послугу із зменшення навантаження.

«Наголошуємо, що сектор ВДЕ не потребує додаткової фінансової підтримки чи субвенцій від держави, а прагне отримувати ті кошти за поставлену електроенергію, які передбачені діючим законодавством України. Інвестори і оператори станцій ВДЕ фахово розуміють можливості сектору протистояти енергетичній кризі і прагнуть посилювати енергетичну безпеку України й створювати нове енергетичне майбутнє», – йдеться в спільному листі чотирьох асоціацій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що завдяки «зеленій» генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки. Також міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна у 2023 році має намір ввести в експлуатацію 500 МВт нових потужностей з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності «зеленої» енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Теги: альтернативна енергетика Герман Галущенко Укренерго послуги Україна Володимир Зеленський держава міністр

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