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Виготовлення та продаж самогону. Суд ухвалив несподіване рішення

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Виготовлення та продаж самогону. Суд ухвалив несподіване рішення
За самогоноваріння мешканцю Хмельницького загрожував штраф від 170 грн до 8,5 тис. грн
фото з відкритих джерел

Феміда відмовилася штрафувати хмельничанина за продаж самогону

Хмельницький міськрайонний суд закрив адмінсправу щодо місцевого мешканця, на якого поліція оформила протокол за зайняття забороненими видами господарської діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 30 листопада.

За матеріалами справи, 19 листопада чоловік здійснював продаж самогону власного виробництва іншим громадянам. Вартість його товару становила 40 грн за одну пляшку ємкістю 1,5 літра.

До суду хмельничанин не з'явився, хоча й повідомлявся про час та місце розгляду справи.

Феміда з’ясувала, що ані протоколом про адміністративне правопорушення, ані іншими матеріалами справи не підтверджується здійснення громадянином систематичної, на власний ризик господарської діяльності з метою отримання прибутку. Також не доводять вини й долучені поліцією світлини.

«Саме по собі здійснення разового продажу самогону не є господарською діяльністю», – наголосив суд і закрив справу.

Додамо, що за самогоноваріння мешканцю Хмельницького загрожував штраф від 170 грн до 8,5 тис. грн.

Нагадаємо, що другий рік у Верховній Раді лежить законопроєкт про ліквідацію штрафів за самогоноваріння. Ініціатори проєкту, зокрема нардепи від «Слуги народу», пропонують внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення і дозволити українцям виготовляти міцні алкогольні напої в домашніх умовах та споживати вироблену продукцію.

На думку авторів законопроєкту, чинне законодавство дискримінує самогоноваріння, адже виготовлення в домашніх умовах інших алкогольних напоїв, таких, як вина та настоянки, законом не карається.

Теги: суд Хмельницький штраф алкоголь

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