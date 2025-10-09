Фермер із Польщі розповів, чим його здивувала українська картопля

На «Дні поля» у Волинській області презентували 79 сортів картоплі та продемонстрували високу врожайність українських сортів

Врожайність картоплі в Україні перевищує показники у Польщі та Німеччині. Про це розповів польський фермер Пьотр Кушель в Суспільне Луцьк, повідомляє «Главком».

У селі Козин Луцького району Волинської області відбувся «День поля», який зібрав аграріїв з України та Польщі. Попри дощову погоду, фермери викопали та презентували 79 сортів насіннєвої картоплі української та європейської селекції.

Організатор заходу, волинський фермер Анатолій Аршулік, розповів, що традиційно «День поля» на цих ділянках проводять уже десятий рік поспіль. Найвищу врожайність цього року показав сорт Larissa – картопля з гладенькою шкіркою, насиченим жовтим кольором і відмінними смаковими властивостями. Картоплю в Козині вирощують на 30 гектарах поля.

За словами Аршуліка, найуспішніші сорти поширюють по всій території України: «Маємо ті сорти, які гарно зарекомендували себе в агрокліматичних умовах Волині. Разом з тим ми її поширюємо по території усієї України. І коли бачимо, що цей сорт себе зарекомендував по стійкості до хвороб і по врожайності, по смакових якостях, тоді ми з ними ідемо на розмноження як насіннєвого матеріалу», – сказав фермер.

Серед учасників заходу – фермери з різних регіонів України. Зокрема, Роман Коваленко з Черкащини вперше цього року посадив понад гектар картоплі й уже отримав хороший результат.

Кандидат сільськогосподарських наук Олександр Ступенко підкреслив, що для високої врожайності важливо правильно удобрювати ґрунт і захищати рослини від хвороб. Він також порадив не боятися картоплі великого розміру, адже вона «накопичує більше поживних речовин і зберігається не гірше».

«Ми цього року побачили це (рекордну врожайність української картоплі – «Главком») в Борисполі, де деякі сорти дали по 80-100 тонн з гектара. Це щось неймовірне для Польщі чи Німеччини», – сказав польський фермер Пьотр Кушель.

Польський фермер Пьотр Кушель під час «Дня поля» на Волині Суспільне Луцьк

Начальник обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш додав, що на Волині 99% картоплі вирощують селяни, а фермери – лише 1%. Цьогоріч в області засадили 80 тисяч гектарів, з яких очікують зібрати близько 1 мільйона тонн врожаю – цього достатньо, щоб забезпечити не лише регіон, а й інші області України.

Нагадаємо, що зниження цін на картоплю в Україні є сезонним явищем і пов’язане з початком збору врожаю та збільшенням пропозиції на ринку. Експерти відзначають, що ранні сорти вже продані або майже закінчилися, а на ринок виходять пізні сорти, що формує більшу кількість товару.