Ціни на картоплю в Україні почали знижуватись

glavcom.ua
Ціни на картоплю в Україні почали знижуватись
Ціни на картоплю в Україні почали знижуватись через старт збору врожаю
фото із відкритих джерел

Через старт збору врожаю та збільшення пропозиції на ринку виробники змушені зменшувати відпускні ціни

З початку тижня українські фермери почали продавати картоплю за нижчими цінами: середній відпуск варіюється від 9 до 16 грн/кг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit. 

За даними експертів проєкту EastFruit, падіння цін на картоплю пов’язане зі стартом збиральних робіт в основних регіонах та збільшенням пропозиції пізніх сортів на внутрішньому ринку. Відпускні ціни вже знизились у середньому на 10% порівняно з минулим тижнем і наразі складають 9–16 грн/кг ($0,22–0,39/кг).

Фермери відзначають, що покупці стали більш вимогливими до якості продукції. Якщо минулого року легко продавалась навіть дрібна картопля, то зараз така продукція майже не користується попитом. Найбільш затребувані великі партії середнього калібру.

За оцінками учасників ринку, середня ціна картоплі вже на 18% нижча, ніж у цей же період торік. Через великі обсяги врожаю експерти не прогнозують зростання цін у найближчі тижні.

Нагадаємо, що цього року в Україні зросли посівні площі під картоплею та підвищилася врожайність, однак ціни на гуртових ринках залишаються стабільними. За словами виконавчої директорки Української асоціації виробників картоплі Ольги Самойліченко, найкращий час для закупівлі картоплі – від кінця вересня до середини жовтня. Перші партії польської картоплі вже на українських ринках, що тисне на ціни вітчизняного врожаю.

У середині вересня в Києві спостерігається значна різниця в цінах на кавуни залежно від місця продажу. Тоді як у великих мережевих супермаркетах ціни суттєво знизились, на вуличних розкладках вони залишаються значно вищими.

На столичних ринках і в магазинах спостерігається нетипова ситуація з цінами на малину. Ціна на цю ягоду в Києві зросла до рекордних показників. 

 

Ціни на картоплю в Україні почали знижуватись
Ціни на картоплю в Україні почали знижуватись
Уряд схвалив введення базової соціальної допомоги
Уряд схвалив введення базової соціальної допомоги
Медогляд, облаштування житла і дрова на зиму. Уряд запровадив нові послуги для ВПО
Медогляд, облаштування житла і дрова на зиму. Уряд запровадив нові послуги для ВПО
Зеленський анонсував підвищення студентських стипендій
Зеленський анонсував підвищення студентських стипендій
Зарплати вчителів зростуть: коли і на скільки
Зарплати вчителів зростуть: коли і на скільки
Картопля в Україні подорожчає: що відомо про польський імпорт і строки зростання цін
Картопля в Україні подорожчає: що відомо про польський імпорт і строки зростання цін

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
