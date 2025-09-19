Ціни на картоплю в Україні почали знижуватись

Через старт збору врожаю та збільшення пропозиції на ринку виробники змушені зменшувати відпускні ціни

З початку тижня українські фермери почали продавати картоплю за нижчими цінами: середній відпуск варіюється від 9 до 16 грн/кг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

За даними експертів проєкту EastFruit, падіння цін на картоплю пов’язане зі стартом збиральних робіт в основних регіонах та збільшенням пропозиції пізніх сортів на внутрішньому ринку. Відпускні ціни вже знизились у середньому на 10% порівняно з минулим тижнем і наразі складають 9–16 грн/кг ($0,22–0,39/кг).

Фермери відзначають, що покупці стали більш вимогливими до якості продукції. Якщо минулого року легко продавалась навіть дрібна картопля, то зараз така продукція майже не користується попитом. Найбільш затребувані великі партії середнього калібру.

За оцінками учасників ринку, середня ціна картоплі вже на 18% нижча, ніж у цей же період торік. Через великі обсяги врожаю експерти не прогнозують зростання цін у найближчі тижні.

Нагадаємо, що цього року в Україні зросли посівні площі під картоплею та підвищилася врожайність, однак ціни на гуртових ринках залишаються стабільними. За словами виконавчої директорки Української асоціації виробників картоплі Ольги Самойліченко, найкращий час для закупівлі картоплі – від кінця вересня до середини жовтня. Перші партії польської картоплі вже на українських ринках, що тисне на ціни вітчизняного врожаю.

