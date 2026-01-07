Замість копійки – шаг. Нацбанк замовив систему знищення монет за понад €252 тис.

Пишний заявляв, що перехід від «копійок» до «шагів» не потребує додаткових витрат із державного бюджету

Національний банк за підсумками тендерної процедури 30 грудня уклав контракт із словацькою компанією Monea Coin Technology s.r.o. на постачання автоматизованої системи для знищення монет. Вартість закупівлі становить €252 300. Її здійснили напередодні запланованого переходу з «копійки» на «шаг». Про це повідомляє «Главком».

Постачальник має передати автоматизовану систему для утилізації монет із продуктивністю від 300 до 1 800 кілограмів на годину.

Обладнання масою близько двох тонн оснащене вбудованим конвеєром для подачі монет, завантажувальним бункером об’ємом 100-200 літрів (до 500 кг), панеллю керування та системою аварійної зупинки. Гарантійний термін експлуатації становить один рік.

Під знищення підпадають монети діаметром від 16 мм до 26 мм і товщиною від 1,2 мм до 3 мм. За даними Нацбанку, в обігу перебувають монети номіналами 10 і 50 копійок. З 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення з обігу розмінних монет номіналом 10 копійок. Наразі вони залишаються платіжним засобом.

Розмінні монети номіналами 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок було введено в обіг 2 вересня 1996 року. Наразі вилучені з обігу з: 1 жовтня 2019 року – монети номіналами 1, 2, 5 копійок; 1 жовтня 2020 року – монети номіналом 25 копійок.

Зауважимо, голова Національного банку Андрій Пишний заявляв, що перехід від «копійок» до «шагів» не потребує додаткових витрат із державного бюджету та мав би відбутися ще з проголошенням незалежності України.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 14093 про перейменування «копійки» на «шаг». Метою законопроєкту є зміна назви розмінної монети «копійка» на історично обґрунтовану та українську назву «шаг», що дасть змогу відродити національні традиції України в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році. Зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети «копійка» і «шаг» певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

Як відомо, на початку жовтня у парламенті було зареєстровано законопроєкт, який має на меті перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг». Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроєкт про перейменування розмінної монети «копійки» в «шаг».

За словами очільника Нацбанку Андрія Пишного, ухвалення документа парламентарями фактично визначає, чи позбудеться Україна російського сліду в грошовому обігу та чи буде розірвано зв'язок національної валюти з Москвою та Мінськом.

До слова, новина про зміну назв розмінних монет спровокувала обговорення в мережі.