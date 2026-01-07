Головна Гроші Бізнес
Уряд ухвалив проєкт оновленого Трудового кодексу: перелік змін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Свириденко каже, що ухвалення кодексу є важливим кроком для подальшої євроінтеграції України
фото: Юлія Свириденко

Оновлений Трудовий кодекс фіксує право на гнучкі форми роботи

Кабінет міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу. Він має дати старт реформі ринку праці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, над створенням документа Мінекономіки працювало понад два роки – у партнерстві з бізнесом, профспілками, науковцями та за участі міжнародних партнерів. «Ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. За цей час змінилися структура економіки, формати зайнятості та потреби роботодавців і працівників. Новий Трудовий кодекс це враховує та формує зрозумілі правила трудових відносин», – каже вона.

Як зазначила Свириденко, документ є одним з ключових кроків для реалізації стратегії зайнятості населення до 2030 року, яку уряд також ухвалив сьогодні під час засідання.

Чіткі ознаки трудових відносин

Документ визначає вісім ознак трудових відносин. Це допоможе зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість з тіні. Попередні оцінки щодо детінізації ринку праці – 43 млрд грн на рік.

Гнучкі трудові договори

Кількість типів трудових договорів збільшується з 6 до 9. Кодекс чітко врегульовує сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час. Крім того, працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів.

Цифровізація трудових відносин

Електронні документи прирівнюються до паперових у трудових відносинах.

Прозорий механізм визначення мінімальної місячної та погодинної зарплати

Мінімальна межа буде визначатись як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме уряд.

Гнучкі режими праці для працівників, які мають дітей

Кодекс фіксує право на гнучкі форми роботи (дистанційна, робота вдома). А також дає більше можливостей батькам. Наприклад, розширення прав обох батьків на відпустку для догляду за дитиною: і мати, і батько зможуть взяти по два місяці відпустки.

Реформа інспекції праці

Запроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок.

Працевлаштування молоді

Зокрема кодекс впроваджує окремий механізм для безпечного поєднання навчання і першої роботи – учнівський трудовий договір.

Крім того, за словами Свириденко, ухвалення кодексу також є важливим кроком для нашої подальшої євроінтеграції. Документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів та конвенцій Міжнародної організації праці.

Як зазначила глава уряду, тепер законопроєкт мають розглянути депутати в першому читанні.

Як відомо, 21 серпня 2025 року відбулася остання з шести запланованих тристоронніх консультацій щодо обговорення оновленого проєкту Трудового кодексу України. Для дотримання принципів соціального діалогу, пошуку консенсусу та компромісних рішень щодо окремих його положень, узгодження позицій участь у заході взяли представники Мінекономіки, Міжнародної організації праці (МОП), Державної служби з питань праці, Національної служби посередництва і примирення, представники роботодавців, профспілок, народні депутати, а також українські та міжнародні експерти в галузі трудового права.

До слова, в Україні у 2025 році вакансії, що передбачають бронювання працівників, здобули неабияку популярність. Кількість цих вакансій зросла у вісім разів на платформі «OLX Робота». Про це йдеться у дослідженні «OLX Робота».

Зростання кількості вакансій із бронюванням помітні саме в галузі робітничих професій. Наприклад, професії пилорамщика, кухаря, оператора верстатів, електрика, заправника в категорії «Виробництво, робітничі спеціальності». За даними дослідження, кількість оголошень із такими вакансіями зросла в 11 разів. Проте зростання вакансій із бронюванням помітне в інших галузях теж. У порівнянні з жовтнем 2024 року, вони зросли від десятків пропозицій до сотні та тисячі.

Теги: Кабмін Юлія Свириденко

