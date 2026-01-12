Сотні компаній збанкрутували у 2025 році: названо сферу, де бізнес закривається найчастіше

Неплатоспроможними торік ставали компанії, що займаються гуртовою торгівлею та сільським господарством

780 компаній розпочали процес судового банкрутства у 2025 році за даними Верховного суду України. Це близько 10% від загальної кількості припинень бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Як зазначається, переважно, компанії в Україні проходять через процедуру самостійного припинення – це 60% випадків. Загалом 8 191 компанія, що проходить процедуру, пов’язану з припиненням або зміною роботи бізнесу, зафіксовано торік в Україні.

Сфери компаній-банкрутів у 2025 році інфографіка: «Опендатабот»

Найчастіше банкрутіють ТОВ – це 84% випадків у 2025 році. Лише у 48 випадках банкрути намагаються втриматись на плаву: відновити платоспроможність і продовжити роботу за допомогою процедури санації. Втім це менш як 1% випадків.

Наразі все частіше власники обирають превентивну реструктуризацію: вісім справ у шістьох компаніях відкрито у 2025 році. Це випадки, коли бізнес починає реструктуризацію ще до виникнення неплатоспроможності, намагаючись не довести ситуацію до банкрутства.

За кількістю бізнесів-банкрутів лідирує Київ інфографіка: «Опендатабот»

Найчастіше банкрутами стають компанії з гуртової торгівлі: 266 підприємств. На другому місці – сільське господарство: 71 компанія. Далі йдуть операції з нерухомістю – 53 компанії, будівництво – 48 компаній і роздрібна торгівля – 38 компаній.

До топ-10 компаній, проти яких відкрито процедури банкрутства, потрапили підприємства, які ще нещодавно оперували доходами від 3,4 до 7,7 млрд грн. Найбільша справа стосується Дегс Холдинг, що займалась торгівлею газом та мала понад 7,7 млрд грн доходу за 2024 рік. Далі йдуть Прайд Солюшнс Україна з доходом 6,08 млрд грн та Опт-Системс – 5,46 млрд грн.

Як повідомлялося, в Україні зростає кількість фізичних осіб, які оголошують себе банкрутами. За перші шість місяців 2025 року неплатоспроможними себе визнали 577 громадян, що на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року.