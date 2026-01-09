Kernel купує агрохолдинг ексголови «Укроборонпрому» за $100 млн

Угода передбачає купівлю всієї компанії, включно з корпоративними правами, земельним банком, технікою та елеваторними потужностями

Агропромислова компанія Kernel, яка у 2024 році стала найбільшим експортером України за версією Forbes Ukraine, домовилася про придбання групи компаній «Агро-Регіон». Про це повідомляє Latifundist.com.

За даними джерел, сторони домовилися про умови угоди та переходять до формальних процедур затвердження. Незабаром очікується рішення Антимонопольного комітету України щодо дозволу на концентрацію.

Це вже друга спроба Kernel придбати «Агро-Регіон» під час повномасштабного вторгнення: під час першого раунду переговорів сторони не змогли узгодити ціну.

Угода передбачає купівлю всієї компанії «Агро-Регіон», включно з корпоративними правами, земельним банком, технікою та елеваторними потужностями. За оцінками експертів Latifundist.com, її вартість може становити $100−110 млн.

Основними бенефіціарами через компанію «ГАРНА СТОКГОЛЬМ ХОЛДИНГ АБ» є Айварас Абромавичус (53,6%) та Ларс Пітер Елам Хаканссон (44,28%).

«Агро-Регіон» володіє земельним банком площею 41 тис. га в Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях, а також володіє Бориспільським елеватором, Миропільським елеватором та елеватор Заворичі.

У березні 2021 року Антимонопольний комітет України дозволив шведській компанії Lobiu Sala AB, що належить ексголові «Укроборонпрому» Айварасу Абромавичусу купити шведську Agro Region Stockholm Holding, яка керує в Україні групою компаній Агро-Регіон.

У 2014 – 2016 роках Абромавичус обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі України, а у 2019−2020 роках – керівника держконцерну «Укроборонпром» .

«Кернел» – найбільший виробник і експортер соняшникової олії в Україні та провідний агроекспортер загалом. У 2025 фінансовому році компанія отримала $238 млн чистого прибутку, що на 42% більше, ніж роком раніше. Власником понад 95% акцій Kernel Holdings через компанію Namsen Ltd. є бізнесмен Андрій Веревський.

Нагадаємо, агропромислова компанія Kernel оприлюднила попередні підсумки 2025 фінансового року. Відповідно до звіту, загальний експорт зернових склав 5,4 млн тонн, що відповідає показнику попереднього року.

У сезоні 2024/25 перевалка агропродукції на терміналах компанії зросла на 36% – до 9,1 млн тонн. Цьому сприяв запуск власного терміналу для перевалки рослинних олій в січні 2024 року та активне надання послуг перевалки для партнерів.