Названо західні регіони, де зріс попит на оренду нерухомості
Разом зі знищенням пропозиції на оренду житла в західних областях, зріс попит
Протягом 2025 року в західних областях України значно зменшувалася пропозиція житла для оренди. Водночас зріс попит на оренду. Про це йдеться у дослідженні Dim.Ria, розповідає «Главком».
Відомо, що попит в західних областях України на оренду житла зріс наприкінці 2025 року, у порівнянні з груднем 2024 року. Водночас у Львівській області він знизився на 2%.
Західні області, де зріс попит на оренду житла
- Волинська область – на 17%;
- Тернопільська область – на 9%;
- Івано-Франківська – на 8%;
- Закарпатська – на 6%;
- Хмельницька – на 5%;
- Чернівецька – на 2%.
Проте пропозиція на ринку нерухомості щодо оренди житла впала за минулий рік. Найбільше зниження пропозиції фіксується у Чернівецькій області.
Області, де зменшилася кількість вільного житла для оренди
- Івано-Франківська область – на 32%;
- Львівська область – 27%;
- Тернопільська область – 18%;
- Закарпатська область – 16%.
Щодо цін, то найвища вартість оренди житла фіксується у Закарпатській області. Там середня сума на оренду складає 18,5 тис. грн. Другу позицію займає Львівська область – середня ціна 14,4 тис. грн та Волинська область – 14 тис. грн.
Нагадаємо, що перед новорічними святами зросла ціна на оренду житла у Карпатах, куди українці їдуть відпочивати на зимові свята. У компанії OLX розповіли, де найвищі ціни на житло у Карпатах. За даними платформи «OLX Нерухомість», у Карпатах вартість подобової оренди житла зросла до 67%.
Раніше «Главком» писав про тещо з 1 січня 2026 року змінюються правила звітності для нотаріусів, які посвідчують угоди з нерухомістю. Закон вносить зміни до Податкового кодексу України щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів, диференціюючи вимоги для державних та приватних нотаріусів.
