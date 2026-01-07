Названо західні регіони, де зріс попит на оренду нерухомості

У 2025 році зріс попит на оренду житла в західних регіонах, але зменшилася пропозиція

Протягом 2025 року в західних областях України значно зменшувалася пропозиція житла для оренди. Водночас зріс попит на оренду. Про це йдеться у дослідженні Dim.Ria, розповідає «Главком».

Відомо, що попит в західних областях України на оренду житла зріс наприкінці 2025 року, у порівнянні з груднем 2024 року. Водночас у Львівській області він знизився на 2%.

Західні області, де зріс попит на оренду житла

Названо області, де зріс попит на оренду житла фото: Dim.Ria

Волинська область – на 17%;

Тернопільська область – на 9%;

Івано-Франківська – на 8%;

Закарпатська – на 6%;

Хмельницька – на 5%;

Чернівецька – на 2%.

Проте пропозиція на ринку нерухомості щодо оренди житла впала за минулий рік. Найбільше зниження пропозиції фіксується у Чернівецькій області.

Області, де зменшилася кількість вільного житла для оренди

Названо області, де найбільше знизився попит на оренду житла фото: Dim.Ria

Івано-Франківська область – на 32%;

Львівська область – 27%;

Тернопільська область – 18%;

Закарпатська область – 16%.

Щодо цін, то найвища вартість оренди житла фіксується у Закарпатській області. Там середня сума на оренду складає 18,5 тис. грн. Другу позицію займає Львівська область – середня ціна 14,4 тис. грн та Волинська область – 14 тис. грн.

Нагадаємо, що перед новорічними святами зросла ціна на оренду житла у Карпатах, куди українці їдуть відпочивати на зимові свята. У компанії OLX розповіли, де найвищі ціни на житло у Карпатах. За даними платформи «OLX Нерухомість», у Карпатах вартість подобової оренди житла зросла до 67%.

