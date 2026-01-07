Головна Гроші Бізнес
Названо західні регіони, де зріс попит на оренду нерухомості

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Названо західні регіони, де зріс попит на оренду нерухомості
У 2025 році зріс попит на оренду житла в західних регіонах, але зменшилася пропозиція
колаж: glavcom.ua

Разом зі знищенням пропозиції на оренду житла в західних областях, зріс попит

Протягом 2025 року в західних областях України значно зменшувалася пропозиція житла для оренди. Водночас зріс попит на оренду. Про це йдеться у дослідженні Dim.Ria, розповідає «Главком».

Відомо, що попит в західних областях України на оренду житла зріс наприкінці 2025 року, у порівнянні з груднем 2024 року. Водночас у Львівській області він знизився на 2%.

Західні області, де зріс попит на оренду житла

Названо області, де зріс попит на оренду житла
Названо області, де зріс попит на оренду житла
фото: Dim.Ria
  • Волинська область – на 17%;
  • Тернопільська область – на 9%;
  • Івано-Франківська – на 8%;
  • Закарпатська – на 6%;
  • Хмельницька – на 5%;
  • Чернівецька – на 2%.

Проте пропозиція на ринку нерухомості щодо оренди житла впала за минулий рік. Найбільше зниження пропозиції фіксується у Чернівецькій області.

Області, де зменшилася кількість вільного житла для оренди

Названо області, де найбільше знизився попит на оренду житла
Названо області, де найбільше знизився попит на оренду житла
фото: Dim.Ria
  • Івано-Франківська область – на 32%;
  • Львівська область – 27%;
  • Тернопільська область – 18%;
  • Закарпатська область – 16%.

Щодо цін, то найвища вартість оренди житла фіксується у Закарпатській області. Там середня сума на оренду складає 18,5 тис. грн. Другу позицію займає Львівська область – середня ціна 14,4 тис. грн та Волинська область – 14 тис. грн.

Нагадаємо, що перед новорічними святами зросла ціна на оренду житла у Карпатах, куди українці їдуть відпочивати на зимові свята. У компанії OLX розповіли, де найвищі ціни на житло у Карпатах. За даними платформи «OLX Нерухомість», у Карпатах вартість подобової оренди житла зросла до 67%. 

Раніше «Главком» писав про тещо з 1 січня 2026 року змінюються правила звітності для нотаріусів, які посвідчують угоди з нерухомістю. Закон вносить зміни до Податкового кодексу України щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів, диференціюючи вимоги для державних та приватних нотаріусів.

Названо західні регіони, де зріс попит на оренду нерухомості
Названо західні регіони, де зріс попит на оренду нерухомості
