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Українські підприємці зможуть отримати до €25 тис.: що потрібно знати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські підприємці зможуть отримати до €25 тис.: що потрібно знати
ЄС прагне допомогти українським компаніям, які працюють для розвитку економіки України
фото з відкритих джерел

Гранти дозволять підприємствам продовжувати створювати робочі місця, вести економічну діяльність та сплачувати податки до бюджету

Українські підприємці отримають три хвилі грантів. Про це у липні та серпні 2023 року Євросоюз та німецький уряд оголосили через програму міжнародного співробітництва EU4Business, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Гранти призначені для мікро-, малого та середнього бізнесу. Кожен конкурс має різне цільове призначення та вимоги до участі.

  • 750 грантів кожен до €4000 для мікропідприємств зі штатом до дев’яти співробітників;
  • 50 грантів кожен до €10 000 для малих підприємств зі штатом від 11 до 49 співробітників;
  • 30 грантів кожен до €25 000 для малих та середніх підприємств зі штатом від 11 до 100 співробітників.

Очікується, що гранти сприятимуть реалізації цілей урядової ініціативи. Прийом заявок здійснюється у три періоди з розподілом по областях:

  • з 8.08.2023 до 21.08.2023;
  • з 22.08.2023 до 04.09.2023;
  • з 05.09.2023 до 18.09.2023.

Заступник голови представництва Європейського Союзу в Україні Ремі Дюфло зазначив, що Євросоюз посилює підтримку українського бізнесу за умов війни. Особливо це стосується малих підприємців, які переживають найскладніший період.

ЄС ще на початку повномасштабного вторгнення успішно реалізував аналогічну грантову програму за допомогою 300 релокованих мікропідприємств, які максимально постраждали від воєнних дій. Наразі потрібно надати ще 750 компаніям можливість отримати кошти для найважливіших потреб, повернення та поновлення діяльності, зокрема на постраждалих та деокупованих територіях України.

Керівниця відділу економічної співпраці, енергетики, інфраструктури та навколишнього середовища представництва Європейського Союзу в Україні Клоє Алліо підкреслила, що ЄС прагне допомогти українським компаніям, які працюють для розвитку економіки України.

Гранти дозволять підприємствам продовжувати створювати робочі місця, вести економічну діяльність та сплачувати податки до бюджету. Таким чином, українці матимуть перспективи кращого життя.

Заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна прокоментувала ініціативу. Вона нагадала, що тисячі підприємців розвивають свої бізнеси навіть у важких воєнних умовах.

«Грантові можливості від EU4Business посилять підтримку підприємців та допоможуть їм навіть під час війни відновитися та вийти на новий рівень», – зазначила Бережна.

Зокрема, подати заявку на грант можна лише через єдиний портал державних послуг «Дія».

Нагадаємо, в Україні запускають онлайн-програму Impactpreneurship, яка покликана допомогти підприємцям. Це безкоштовна освітня програма, призначена для українських представників малого та середнього бізнесу.

Учасники отримають унікальну можливість спілкуватися з експертами-практиками у різних сферах: від маркетингу та продажів до стратегічної роботи з грантами та інвестиціями. Таким чином, курс допоможе тим, хто планує масштабувати або відновити свою підприємницьку діяльність.

До слова, від 1 жовтня 2023 року для підприємців повертаються штрафи за відсутність касового апарату.

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Теги: Європейський союз грант бізнес гроші

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