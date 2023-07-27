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Нацбанк знизив облікову ставку вперше за рік

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нацбанк знизив облікову ставку вперше за рік
Облікова ставка Нацбанку знижуватиметься і надалі за умови збереження стійкості валютного ринку та сповільнення інфляції
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Облікову ставку понизили на три процентних пункти

27 липня Національний банк України знизив облікову ставку до 22%. Про це повідомляє Нацбанк.

Зазначимо, що це перше зниження з червня минулого року, коли ставку підняли одразу з 10 до 25%. Стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки. 

«Ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогноз подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень», – йдеться у повідомленні.

За даними Нацбанку, це є важливим елементом забезпечення курсової стійкості за помʼякшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу. Водночас зниження облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності підтримає відновлення економіки.

У НБУ зазначили, що розпочали цикл зниження облікової ставки раніше, аніж передбачав квітневий прогноз, з огляду на стрімкіше, ніж очікувалося, зниження інфляції, тривалу стійку ситуацію на валютному ринку, високий рівень міжнародних резервів, а також результативність попередніх заходів з підвищення привабливості гривневих активів.

Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки надаватимуть кредити та депозити фізособам і бізнесу. За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження – для підвищення економічної активності  шляхом активнішого кредитування.

Нацбанк зазначив, що облікова ставка знижуватиметься і надалі за умови збереження стійкості валютного ринку та сповільнення інфляції на прогнозному горизонті. 

Нагадаємо, що в червні 2022 року НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Метою такого підвищення облікової ставки є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і, в результаті, посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.

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Теги: інфляція гроші Нацбанк

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