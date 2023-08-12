Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мільйон снарядів для України: скільки боєприпасів уже передав ЄС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Мільйон снарядів для України: скільки боєприпасів уже передав ЄС
ЄС обіцяє передати Україні мільйон боєприпасів протягом 12 місяців
фото з відкритих джерел

У кількох країнах ЄС висловлюють скепсис щодо передачі Україні мільйона снарядів

Європейський Союз поставив Україні 22,8 тис. боєприпасів згідно з першою частиною плану з надання мільйона артилерійських снарядів для допомоги Києву у протидії російській агресії. Про це у п'ятницю, 11 серпня, повідомив речник ЄС Петер Стано, пише AFP.

«Країни-члени (ЄС – ред.) поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів - далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів - і 2300 ракет усіх типів», – сказав Стано.

Навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки українські сили зіткнулися з нестачею вкрай необхідних їм боєприпасів. Країни погодили план вартістю 2 млрд євро, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів та розміщення спільних замовлень на виробництво снарядів. Метою було передати Україні мільйон боєприпасів протягом 12 місяців.

Згідно з першим етапом плану, який діяв з 9 лютого по 31 травня, було виділено 1 млрд євро для відшкодування країнам-членам ЄС приблизно половини вартості снарядів, наданих з їхніх арсеналів. Загалом, за даними ЄС, загальна вартість наданих боєприпасів склала 1,1 млрд євро. Гроші ЄС відшкодували лише частину цього, що свідчить про те, що цей захід не досяг мети, пише AFP.

Кількість переданих Україні боєприпасів, яку озвучив Стано, не надто разюче відрізняється від озвученої наприкінці травня верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем. Тоді він заявив, що ЄС передав Україні 220 тисяч артилерійських снарядів і 1,3 тисяч ракет.

Така ситуація вказує на те, що до досягнення цілі ЄС щодо передачі Україні мільйона снарядів ще далеко, зазначає агенція AFP. Раніше в кількох країнах ЄС вже висловлювали скепсис щодо цієї обіцянки, побоюючись, що реалізувати її не вдасться.

Як повідомлялося, Україна розраховує вже до кінця 2023 року розпочати виробництво 155-мм артилерійських снарядів стандарту НАТО.

Теги: війна Україна боєприпаси Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для виробництва снарядів, яке задовольнить потреби України, потрібні роки
Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
7 серпня, 17:59
США наразі виготовляють 24 тис. 155 мм снарядів на місяць
Зброя для України: США збільшать виробництво снарядів більш як утричі
Вчора, 06:12
Звільнення військкомів та виробництво снарядів: звернення Зеленського (відео)
Звільнення військкомів та виробництво снарядів: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 18:12

Політика

РФ знайшла винних у продовженні війни в Україні і скликає Радбез ООН
РФ знайшла винних у продовженні війни в Україні і скликає Радбез ООН
Мільйон снарядів для України: скільки боєприпасів уже передав ЄС
Мільйон снарядів для України: скільки боєприпасів уже передав ЄС
Ракети Taurus для України: Шольц вніс ясність
Ракети Taurus для України: Шольц вніс ясність
Білий дім може знову попросити в Конгресу додаткові кошти для України
Білий дім може знову попросити в Конгресу додаткові кошти для України
Джерело в РНБО: Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем
Джерело в РНБО: Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем
Банкова повідомила, скільки країн уже підтримали формулу миру Зеленського
Банкова повідомила, скільки країн уже підтримали формулу миру Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Мобілізація військовозобов'язаних, що втекли за кордон: нардеп розказав про радикальні рішення
25K
Контрнаступ та українці. Маємо тверезо оцінювати ситуацію
17K
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
16K
ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку
14K
Росія наступає на Харківщині: усі деталі
12K
Адвоката коригувальника по Яворівському полігону затримано на хабарництві

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Сьогодні, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Вчора, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Вчора, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту