Мільйон снарядів для України: скільки боєприпасів уже передав ЄС

У кількох країнах ЄС висловлюють скепсис щодо передачі Україні мільйона снарядів

Європейський Союз поставив Україні 22,8 тис. боєприпасів згідно з першою частиною плану з надання мільйона артилерійських снарядів для допомоги Києву у протидії російській агресії. Про це у п'ятницю, 11 серпня, повідомив речник ЄС Петер Стано, пише AFP.

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«Країни-члени (ЄС – ред.) поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів - далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів - і 2300 ракет усіх типів», – сказав Стано.

Навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки українські сили зіткнулися з нестачею вкрай необхідних їм боєприпасів. Країни погодили план вартістю 2 млрд євро, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів та розміщення спільних замовлень на виробництво снарядів. Метою було передати Україні мільйон боєприпасів протягом 12 місяців.

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Згідно з першим етапом плану, який діяв з 9 лютого по 31 травня, було виділено 1 млрд євро для відшкодування країнам-членам ЄС приблизно половини вартості снарядів, наданих з їхніх арсеналів. Загалом, за даними ЄС, загальна вартість наданих боєприпасів склала 1,1 млрд євро. Гроші ЄС відшкодували лише частину цього, що свідчить про те, що цей захід не досяг мети, пише AFP.

Кількість переданих Україні боєприпасів, яку озвучив Стано, не надто разюче відрізняється від озвученої наприкінці травня верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем. Тоді він заявив, що ЄС передав Україні 220 тисяч артилерійських снарядів і 1,3 тисяч ракет.

Така ситуація вказує на те, що до досягнення цілі ЄС щодо передачі Україні мільйона снарядів ще далеко, зазначає агенція AFP. Раніше в кількох країнах ЄС вже висловлювали скепсис щодо цієї обіцянки, побоюючись, що реалізувати її не вдасться.

Як повідомлялося, Україна розраховує вже до кінця 2023 року розпочати виробництво 155-мм артилерійських снарядів стандарту НАТО.