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Скандал у Жашкові: лікаря пов'язали на робочому місці (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал у Жашкові: лікаря пов'язали на робочому місці (фото)
Фігурантів затримали під час отримання чергових траншів та передачі фіктивних довідок
фото: пресслужба уманського районного управління поліції.

Медика підозрюють в налагодженні схеми для ухилення від мобілізації

У Жашкові, що на Черкащині, лікар, який входить до складу військово-лікарської комісії «допомагав» призовникам отримати висновки про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом.  Про це повідомляє пресслужба уманського районного управління поліції.

Щоби «відкосити» від мобілізації, «клієнти» платили $3-6 тис.

Скандал у Жашкові: лікаря пов'язали на робочому місці (фото) фото 1

«У місті Жашків налагодив незаконний «бізнес» 65-річний лікар, який входить до складу військово-лікарської комісії одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону. Спільно з іншими посадовцями ВЛК він «допомагав» громадянам призовного віку отримати висновки про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що лікар діяв спільно із безробітним жителем Сміли. «Не менш винахідливим виявився 47-річний безробітний житель Сміли. Маючи знайомих серед лікарів, чоловік домовлявся про оформлення підроблених висновків лікарської комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я.  «Послуги» зловмисників коштували від трьох до шести тисяч доларів США. Фігурантів затримали під час отримання чергових траншів та передачі фіктивних довідок», – зазначили у поліції.

Скандал у Жашкові: лікаря пов'язали на робочому місці (фото) фото 2

Слідчими за процесуального керівництва органів прокуратури зловмисникам оголошено про підозри за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Зловмисникам загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації. Посадовець організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Ціна «послуги» для однієї особи становила 10 тис. дол. За ці гроші «клієнтам» оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.

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Теги: гроші бізнес лікар слідство документи чоловік послуги кордон

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