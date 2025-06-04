У Японії роботодавців штрафують за спеку на робочому місці

Влітку минулого року у багатьох населених пунктах Японії спека перевищувала 40 градусів

З 1 червня японські компанії почали отримувати штрафи за спеку на робочих місцях працівників. Розмір штрафу – до 500 тис. ієн (близько $3,5 тис.). Правило, згідно з яким роботодавці зобов'язані забезпечувати безпеку під час екстремальної спеки, запроваджено на тлі зростання кількості випадків теплових ударів на виробництві. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Посилення норм пов'язане з рекордними температурами літа 2024 року, що послужило поштовхом для законодавчих змін. За даними місцевого МОЗ, минулого року спека призвела до 30 смертей, понад тисячу людей зазнали збитків здоров'ю. Співробітники будівельного та виробничого секторів опинилися в особливій зоні ризику.

Великі японські компанії вже почали вживати заходів. Будівельна компанія Shimizu Corp. планує адаптувати графіки роботи залежно від температурного індексу та використовувати сенсори для контролю температури співробітників, а кур'єрська служба Yamato Transport збирається оснастити 75 тисяч працівників жилетами з вентиляторами.

Влітку минулого року у Японії було зафіксовано шестиразове підвищення смертності від теплового удару порівняно з показниками 1995 року. У багатьох населених пунктах температура повітря перевищувала 40 градусів.

Нагадаємо, у Франції з 1 липня 2025 року набудуть чинності нові трудові правила, які зобов'язують роботодавців захищати працівників від надмірної спеки. Зокрема, йдеться про зміну графіка роботи та перерви у найспекотніші години.