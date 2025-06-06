Нові правила ЄС: які зміни чекають на власників смартфонів у червні

Смартфони у Європі стануть більш екологічними

З 20 червня 2025 року в Євросоюзі набувають чинності нові стандарти для смартфонів, спрямовані на підвищення їхньої екологічності та довговічності.

ЄС вже давно прагне зробити пристрої, такі як смартфони, більш екологічними. Введення єдиного порту зарядки USB-C стало першим кроком у цьому напрямку.

Як пише «Главком» із посиланням на видання Heise.de, всі смартфони та планшети, що надходять на ринок ЄС після цієї дати, повинні відповідати таким умовам:

Забезпечувати стійкість до випадкових падінь, а також мати захист від пилу та бризок.

Акумулятори повинні зберігати щонайменше 80% ємності після 800 циклів зарядки.

Запасні частини для пристроїв повинні бути доступні протягом 5-10 днів після запиту та протягом 7 років після завершення продажів моделі.

Виробники зобов'язані надавати оновлення операційної системи щонайменше п'ять років після закінчення продажу, що може збільшити загальний термін підтримки до 7-8 років.

Всі ці дані повинні бути вказані на спеціальних екоетикетках, які додаються до упаковки. Подібні етикетки вже застосовуються в ЄС для побутової техніки та телевізорів.

До слова, канадський блогер Phone Repair Guru провів експеримент, щоб визначити реальну вартість компонентів iPhone 13 Pro, без урахування витрат на брендинг, упаковку та маркетинг.

«Главком» раніше писав про те, що американська корпорація та один із найбільших ретейлерів світу Amazon отримала дозвіл на доставку товарів за допомогою дронів.

Нагадаємо, таємно вивезений із Північної Кореї смартфон потрапив до рук журналістів та розкрив масштаби цифрового шпигунства за північнокорейцями. Телефон був вивезений із Північної Кореї у 2024 році.