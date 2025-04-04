Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Уряд взявся розвивати приватний бізнес у прифронтових регіонах

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Уряд взявся розвивати приватний бізнес у прифронтових регіонах
На грантові кошти можна придбати обладнання, сировину та матеріали, оплатити оренду приміщення
фото ілюстративне

В Україні розширюють грантову програму на розвиток бізнесу у прифронтових регіонах

Уряд ухвалив рішення про розширення програм грантів на створення або розвиток бізнесу у 8 областях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Дії.

Раніше гранти до 500 тис. були доступні тільки для Харківщини. До переліку додали Донеччину, Дніпропетровщину, Миколаївщину, Херсонщину, Чернігівщину, Сумщину та Запорізьку область. Дотепер для цих семи областей максимальний розмір гранту становив 250 тис. грн.

Бізнеси в цих регіонах тепер можуть отримати вдвічі більші гранти, залежно від кількості створених робочих місць:

  • 300 тис. грн – за створення одного робочого місця;
  • 500 тис. грн – за створення не менш ніж двох робочих місць.

Для молоді до 25 років є грант до 150 тис. грн без обов’язкового створення робочих місць.

Згідно зі змінами, на грантові кошти можна придбати обладнання, сировину та матеріали, оплатити оренду приміщення.

Заявки треба подавати через Дію.

Як відомо, Програма єРобота працює з 2022 року і вже допомогла майже 25 тис. підприємців, інвестувавши понад 12 мільярдів гривень у розвиток малого та середнього бізнесу. Завдяки цьому було створено понад 60 тис. нових робочих місць.

Нагадаємо, Уряд завершив виплати за програмою «єПідтримка». Українці отримали фінальні 703 млн гривень допомоги за заявками, поданими з 13 по 28 лютого 2025 року. 

 

Читайте також:

Теги: грант Україна бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аграрії ставлять ультиматум «Укрзалізниці», яка підвищує тарифи
Аграрії ставлять ультиматум «Укрзалізниці», яка підвищує тарифи
31 березня, 12:54
Стів Віткофф (ліворуч) дав в інтерв'ю скандальному пропагандисту, який відомий своєю проросійською позицією, Такеру Карлсону (праворуч)
Інтерв'ю Віткоффа. Шок
22 березня, 22:00
Сфера будівництва залишається однією з найбільш корумпованих в Україні
Дослідження НАЗК: де в Україні найбільше стикаються з хабарями
19 березня, 06:24
Кількість заявок зросла після суперечки Трампа із Зеленським
Іноземні добровольці почали активніше приєднуватися до Сил оборони через заяви Трампа
17 березня, 00:33
Ніколи не варто забувати, що американці – це такі ж імперці як росіяни
Чому серйозна поразка РФ лякає США?
15 березня, 12:55
Трамп: У нас є угода про припинення вогню з українською стороною
Трамп анонсував нові деталі щодо перемир'я між Україною та Росією
14 березня, 22:26
Стандартні миротворчі місії не спрацюють в Україні
Мир для України вимагає особливого підходу
14 березня, 09:38
Нагадаємо, двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса – Нейт Венс – воював за Україну у складі «Вовків да Вінчі»
Венс уперше відреагував на критику свого брата, який воював за Україну
11 березня, 19:54
Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Путіну не можна довіряти
Голова Єврокомісії не добирала слів, характеризуючи поведінку Путіна
11 березня, 15:58

Бізнес

Уряд взявся розвивати приватний бізнес у прифронтових регіонах
Уряд взявся розвивати приватний бізнес у прифронтових регіонах
Верховний суд поставив крапку у справі Суркіса проти Приватбанку
Верховний суд поставив крапку у справі Суркіса проти Приватбанку
Дохід «Юрія-Фарм» у 2024 році зріс до 5,7 млрд гривень
Дохід «Юрія-Фарм» у 2024 році зріс до 5,7 млрд гривень
«Скасування» пайової участі перетворилося на додатковий тягар для девелоперів, – профільна асоціація
«Скасування» пайової участі перетворилося на додатковий тягар для девелоперів, – профільна асоціація
В АТБ завершилась реформа структури управління: що змінилося
В АТБ завершилась реформа структури управління: що змінилося
Хто володіє українськими надрами: перелік компаній та власників
Хто володіє українськими надрами: перелік компаній та власників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
11K
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту
9275
Хіт про Путіна і прапори України. Фанати «Жальгіріса» влаштували яскравий перформанс
8404
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8099
Втрати ворога станом на 4 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Сьогодні, 10:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua