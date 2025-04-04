Уряд взявся розвивати приватний бізнес у прифронтових регіонах

На грантові кошти можна придбати обладнання, сировину та матеріали, оплатити оренду приміщення

В Україні розширюють грантову програму на розвиток бізнесу у прифронтових регіонах

Уряд ухвалив рішення про розширення програм грантів на створення або розвиток бізнесу у 8 областях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Дії.

Раніше гранти до 500 тис. були доступні тільки для Харківщини. До переліку додали Донеччину, Дніпропетровщину, Миколаївщину, Херсонщину, Чернігівщину, Сумщину та Запорізьку область. Дотепер для цих семи областей максимальний розмір гранту становив 250 тис. грн.

Бізнеси в цих регіонах тепер можуть отримати вдвічі більші гранти, залежно від кількості створених робочих місць:

300 тис. грн – за створення одного робочого місця;

500 тис. грн – за створення не менш ніж двох робочих місць.

Для молоді до 25 років є грант до 150 тис. грн без обов’язкового створення робочих місць.

Згідно зі змінами, на грантові кошти можна придбати обладнання, сировину та матеріали, оплатити оренду приміщення.

Заявки треба подавати через Дію.

Як відомо, Програма єРобота працює з 2022 року і вже допомогла майже 25 тис. підприємців, інвестувавши понад 12 мільярдів гривень у розвиток малого та середнього бізнесу. Завдяки цьому було створено понад 60 тис. нових робочих місць.

Нагадаємо, Уряд завершив виплати за програмою «єПідтримка». Українці отримали фінальні 703 млн гривень допомоги за заявками, поданими з 13 по 28 лютого 2025 року.