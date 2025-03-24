Уряд завершив виплати за програмою «єПідтримка»: результати

Близько 60% коштів люди витратили на оплату комунальних послуг

Допомогою скористалися 14,4 млн українських громадян

Кабінет міністрів України завершив виплати за державною програмою «Зимова єПідтримка» за заявками в «Дії» і через банки-партнери. Як передає «Главком», про це повідомляє Міністерство економіки.

Українці отримали фінальні 703 млн гривень допомоги за заявками, поданими з 13 по 28 лютого 2025 року. Звернення приймали до останнього дня лютого. Заявки, які подавали через «Укрпошту», опрацюють до кінця квітня.

Допомогою скористалися 14,4 млн українських громадян. Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що близько 60% коштів люди витратили на оплату комунальних послуг.

«Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання і донатили на ЗСУ. Використати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії», – каже посадовиця.

Програма «Зимова єПідтримка» стартувала 1 грудня 2024 року. Це одноразова виплата 1 тис. гривень, вона була доступна для людей, які живуть в Україні, незалежно від віку. Гроші надходили на картку «Національний кешбек». Їх можна було витратити на оплату комунальних послуг, ліки, освіту, донати, квитки, купівлю військових облігацій та деякі інші послуги. З картки «Національний кешбек» не можна зняти готівку.

Як відомо, у березні Кабінет міністрів виділив додаткові 570 млн грн на програму «Зимова єПідтримка». Це дозволить надати виплати тим українцям, які подали заявку до 28 лютого, але ще не отримали допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

Як зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа, кошти візьмуть із резервного фонду державного бюджету. Загалом протягом трьох зимових місяців на програму подали заявки 14,4 млн громадян, а 12,7 млн з них уже отримали виплати.

Нагадаємо, за перший місяць 2025 року українці накопичили 414 млн грн національного кешбеку. Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року.

Як повідомлялося, у застосунку «Дія» запрацювала функція сканування штрихкодів товарів для перевірки їх участі в програмі «Національний кешбек».

До слова, Кабмін перерозподілив видатки держбюджету, зменшивши обсяги фінансування деяких програм Мінекономіки та збільшивши видатки на програму «Національний кешбек».