Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Уряд завершив виплати за програмою «єПідтримка»: результати

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Уряд завершив виплати за програмою «єПідтримка»: результати
Близько 60% коштів люди витратили на оплату комунальних послуг
фото з відкритих джерел

Допомогою скористалися 14,4 млн українських громадян

Кабінет міністрів України завершив виплати за державною програмою «Зимова єПідтримка» за заявками в «Дії» і через банки-партнери. Як передає «Главком», про це повідомляє Міністерство економіки.

Українці отримали фінальні 703 млн гривень допомоги за заявками, поданими з 13 по 28 лютого 2025 року. Звернення приймали до останнього дня лютого. Заявки, які подавали через «Укрпошту», опрацюють до кінця квітня.

Допомогою скористалися 14,4 млн українських громадян. Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що близько 60% коштів люди витратили на оплату комунальних послуг.

«Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання і донатили на ЗСУ. Використати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії», – каже посадовиця.

Програма «Зимова єПідтримка» стартувала 1 грудня 2024 року. Це одноразова виплата 1 тис. гривень, вона була доступна для людей, які живуть в Україні, незалежно від віку. Гроші надходили на картку «Національний кешбек». Їх можна було витратити на оплату комунальних послуг, ліки, освіту, донати, квитки, купівлю військових облігацій та деякі інші послуги. З картки «Національний кешбек» не можна зняти готівку.

Як відомо, у березні Кабінет міністрів виділив додаткові 570 млн грн на програму «Зимова єПідтримка». Це дозволить надати виплати тим українцям, які подали заявку до 28 лютого, але ще не отримали допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

Як зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа, кошти візьмуть із резервного фонду державного бюджету. Загалом протягом трьох зимових місяців на програму подали заявки 14,4 млн громадян, а 12,7 млн з них уже отримали виплати.

Нагадаємо, за перший місяць 2025 року українці накопичили 414 млн грн національного кешбеку. Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року.

Як повідомлялося, у застосунку «Дія» запрацювала функція сканування штрихкодів товарів для перевірки їх участі в програмі «Національний кешбек».

До слова, Кабмін перерозподілив видатки держбюджету, зменшивши обсяги фінансування деяких програм Мінекономіки та збільшивши видатки на програму «Національний кешбек». 

Читайте також:

Теги: гроші українці уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:10
Максим Черняк помер 20 лютого 2025 року
У міграційному центрі США за загадкових обставин помер українець: що відомо
21 березня, 09:28
Олексій Філюк: Якщо стріляти не хоче, то хай окопи копає, їсти варить
Чи можуть релігійні переконання забороняти службу у війську? Популярний священник-блогер дав відповідь
19 березня, 08:36
За даними НБУ, курс долара зростає третій день поспіль
Долар дорожчає: курс валют від Нацбанку на 13 березня
12 березня, 17:21
Судове засідання минало без жодного слова обвинувачених
Спроба повалення влади у Німеччині: завершено багаторічну справу проти терористів, серед яких 77-жінка
12 березня, 15:22
Гринчук: Відновлення функціонування конфайнменту – це величезний виклик
На дослідження пошкоджень Арки на Чорнобильській АЕС Україна отримає 400 тисяч євро
4 березня, 18:50
Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні
Що зробив Трамп і до чого це призведе
4 березня, 10:12
У 2016 році Зоряна Ковальчук пішла служити у 16 окремій бригаді армійської авіації «Броди»
Учасниця АТО, загинула у Лисичанську. Згадаймо Зоряну Ковальчук
1 березня, 09:00
Держдеп складає список додаткових винятків для України із замороження іноземної допомоги
Держдеп США хоче розблокувати більше заморожених коштів для України – Politico
26 лютого, 13:25

Економіка

Уряд завершив виплати за програмою «єПідтримка»: результати
Уряд завершив виплати за програмою «єПідтримка»: результати
Експорт металобрухту з України за місяць зріс на 61%
Експорт металобрухту з України за місяць зріс на 61%
Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби
Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби
Вечірні прайс-кепи мають рухатися до європейських цінових тенденцій – НКРЕКП
Вечірні прайс-кепи мають рухатися до європейських цінових тенденцій – НКРЕКП
Штучні обмеження цін руйнують ринок електроенергії – гендиректор ЕКУ
Штучні обмеження цін руйнують ринок електроенергії – гендиректор ЕКУ
«Укрзалізниця» має оптимізувати витрати на пасажирські перевезення, а не покривати збитки за рахунок бізнесу – гендиректор Федерації роботодавців транспорту
«Укрзалізниця» має оптимізувати витрати на пасажирські перевезення, а не покривати збитки за рахунок бізнесу – гендиректор Федерації роботодавців транспорту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 березня 2025
30K
Російський штурмовик убив свого командира та здався у полон нацгвардійцям
26K
100-річна лучанка розповіла, як чоловік під дулом танка змусив її одружитися
22K
Кремль тисне на Набіулліну: Центральний банк Росії опинився під прицілом через високу ставку
14K
Благовіщення Пречистої Діви Марії: історія свята, молитви, традиції та заборони

Новини

У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Сьогодні, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:10
Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua