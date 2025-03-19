Дослідження НАЗК: де в Україні найбільше стикаються з хабарями

Сфера будівництва залишається однією з найбільш корумпованих в Україні

Корупційна складова в установах, що надають послуги населенню та бізнесу в Україні, змінилась з впровадженням цифровізації

Національне агентство з питань запобігання корупції дослідило рівень корупції в установах, що надають послуги населенню та бізнесу в Україні, – ЦНАПи показали найвищий рівень прозорості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Так, згідно з опитуванням, у 2024 році лише 3,8% відвідувачів ЦНАПів стикалися з корупційними проявами, що більш ніж удвічі менше порівняно з 2023 роком.

За минулий рік понад 70 тисяч громадян залишили відгуки про відвідування ЦНАПів, за підсумками яких показник задоволеності сягнув 94,9%.

Водночас сфера будівництва залишається однією з найбільш корумпованих в Україні. 27,4% громадян минулого року давали хабарі за реєстрацію земельної ділянки, а понад 8% опитаного бізнесу – за дозвіл на будівництво та отримання містобудівних умов.

Крім того, 14,6% українців у 2024 році стикалися з корупцією під час заміни водійських посвідчень, а 19% – під час реєстрації чи перереєстрації автомобілів.

Кількість українців, які користуються онлайн-послугами у 2024 році зросла до 36,1%, що на 6,7% більше, ніж у 2023-му.

Бізнес демонструє кращу обізнаність щодо електронних послуг – 59,9% у 2024 році (на 2,7% більше, ніж у 2023 році).

Нагадаємо, за тиждень у «Дії» було оформлено понад 200 тис. дозволів на зброю. За інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, майже половина українців, у яких є зареєстрована зброя, уже користуються дозволом у «Дії».

Як повідомляли, Кабінет міністрів виділив додаткові 570 млн грн на програму «Зимова єПідтримка». Це дозволить надати виплати тим українцям, які подали заявку до 28 лютого, але ще не отримали допомоги.