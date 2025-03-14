Трамп анонсував нові деталі щодо перемир'я між Україною та Росією

Трамп: У нас є угода про припинення вогню з українською стороною

Дональд Трамп заявив, що переговори пересуваються добре, не дивлячись на деякі складнощі

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 17 березня, буде більше інформації щодо припинення вогню в Україні. Про це інформує «Главком» із посиланням на інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон.

Трамп зазначив, що США вже досягли домовленості з Україною та ведуть переговори з Росією. За словами американського президента, поки що все йде добре, але остаточна ситуація проясниться 17 березня.

«У нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло добре. У понеділок ми дізнаємося дещо більше, і, сподіваюся, воно буде добре», – сказав Трамп.

На питання про наслідки відмови Росії припиняти вогонь Трамп відповів лише, що «це погані новини для світу».

Раніше президент США Дональд Трамп пояснив свою передвиборчу обіцянку вирішити повномасштабне вторгнення Росії в Україну «за 24 години». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон.

Еткіссон відзначила складність вирішення повномасштабного вторгнення Росії, водночас нагадавши Трампу, що під час передвиборчої кампанії він сказав, що «закінчить цю війну за 24 години».

«Ну, я був дещо саркастичний (в іншому перекладі: «Я жартував» – «Главком»), коли це говорив. Я б не завершив. Насправді я мав на увазі, що я хотів би її завершити, і я думаю, що мені це вдасться», – пояснив президент США.

Нагадаємо, у 2024 році Трамп зробив гучну обіцянку, що закінчить війну в Україні за 24 години ще у листопаді, якщо його оберуть президентом США. Згодом у січні, перед виборами, всі пригадували його обіцянки.

Після вступу на посаду Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити українську війну за 100 днів.

Так, Келлог прокоментував обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні за добу. Келлог заявив, що обіцянка американського лідера не стосувалася конкретної дати.

«Згадайте, що він (Трамп – «Главком») говорив про потенціал повернення українських територій. А ще він обіцяв закінчити війну за 24 години. Але ми не сказали, в який саме день чи в якому році це станеться», – сказав він, додавши, що діалог обох сторін є «ключем до результату».