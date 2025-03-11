Голова Єврокомісії не добирала слів, характеризуючи поведінку Путіна

Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Путіну не можна довіряти

Урсула фон дер Ляйєн різко висловилася про Путіна

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз має намір задіяти всі фінансові важелі для прискорення переозброєння континенту через ворожість Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на текст виступу Ляйєн в Європарламенті, опублікований на сайті Єврокомісії.

За її словами, зараз існує необхідність заповнити прогалини у військовому постачанні України та надати країні надійні гарантії безпеки, а також забезпечити безпеку всього європейського континенту.

«Путін знову і знову доводить, що він ворожий сусід. Йому не можна довіряти, його можна лише стримувати», – сказала фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, 4 березня політик оголосила «еру переозброєння Європи». Запропонований нею план передбачає задіяти 800 млрд євро інвестицій протягом чотирьох років. Кошти необхідні, щоб продовжувати підтримувати Україну, а також «взяти більше відповідальності» за безпеку самої Європи. За її словами, запропонований новий пакет на 800 млрд євро здатний трансформувати ЄС у потужну «оборонну спілку».

До слова, між Францією і Німеччиною виникли розбіжності щодо 150 млрд євро, які Єврокомісія запропонувала виділити для посилення військового виробництва країн-членів ЄС. Суперечка полягає в тому, чи можна витрачати ці гроші на зброю, виготовлену за межами ЄС.

До того ж країни Євросоюзу побоюються, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн скористається кризою, пов'язаною з нібито ймовірним скороченням військової присутності США в Європі, щоб розширити повноваження Брюсселю та зміцнити свій вплив на національні уряди.

Серед іншого європейські оборонні підприємства зіткнулися з відмовами банків у фінансуванні через внутрішні політики кредитних організацій. В рамках ESG-стандартів збройові компанії належать до категорії небажаних активів, що ускладнює їхній доступ до фінансів. Так, наприклад, відкриття банківського рахунку стає неможливим.