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Іноземні добровольці почали активніше приєднуватися до Сил оборони через заяви Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Іноземні добровольці почали активніше приєднуватися до Сил оборони через заяви Трампа
Кількість заявок зросла після суперечки Трампа із Зеленським
фото: Вечірній Київ

Також на наплив американських ветеранів та добровольців вплинув скандал між Трампом та Зеленським у Білому домі

Американські ветерани та добровольці почали активніше вступати до української армії після зміни політики Трампа щодо України та скандалу із президентом Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv Independent.

Вербувальник одного з елітних українських підрозділів, який приймає іноземних добровольців, повідомив, що кількість заявок після суперечки Трампа із Зеленським в Овальному кабінеті зросла на кілька тисяч.

Водночас більшість добровольців ухвалили це рішення не лише через обурення американською політикою, а й через розуміння, що Україні потрібні люди та зброя для зупинення російських окупантів.

При опитування американці розповіли, чому вирішили воювати за Україну:

  • 25-річний Вільям, ветеран армії США, відчував потяг до України ще з часів Революції Гідності 2013-2014 років;
  • Ветеран Афганістану Рон сказав, що відчуває себе «присоромленим своєю країною». За словами чоловіка, він патріот та любить свою країну, але люди, які зараз керують нею, руйнують її;
  • Джаггернаут, колишній розвідник кавалерії США, який проголосував за Дональда Трампа – «відчував нудоту», побачивши зменшення підтримки України з боку США;
  • 40-річний Есквайр, батько і юрист, вирішив вступити до українських військових, бо не хотів жити, знаючи, що був «боягузом».

Раніше журналісти ABC News під час свого перебування в Україні стали свідками повернення з фронту машини швидкої допомоги, яка доставляла поранених військових. Вони вирішили запитати бійців, чи вірять вони заявам російського президента Володимира Путіна про мир. Про це повідомляє «Главком».

Серед військових, яких зустріли кореспонденти, був один особливо засмучений боєць. Як з’ясувалося, під час атаки ворожого дрона він втратив трьох побратимів.

Журналісти поцікавилися у командира бригади, чи варті ці жертви боротьби за Україну, зважаючи на можливість припинення військової допомоги з боку США. Той відповів:

«Якщо ми втратимо підтримку, ми будемо боротися голими руками».

Нагадаємо, підполковник Богдан Кротевич із позивним «Тавр» заявив, що виступає проти перемирʼя. Він вважає, що Україна ще може перемогти у війні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтервʼю проєкту «Бомбардир».

Кротевич повідомив, що виступає проти перемирʼя, оскільки вважає, що Україні треба міняти структуру в Збройних силах та починати наступати.

«Спочатку починати оборонятися нормально, а потім уже наступати нормально. Я досі вважаю, що ми можемо перемогти», – сказав Кротевич.

Теги: війна Дональд Трамп Україна США скандал потяг добровольці ветеран зброя

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