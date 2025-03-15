Ніколи не варто забувати, що американці – це такі ж імперці як росіяни

США асоціюють себе з Росією, а не з Україною – чому так?

Трамп про українсько-російську війну: «Перш за все, не варто зачіпати того, хто набагато більший за вас».

Я, власне, давно кажу, що американці більше себе асоціюють з РФ, а не з нами. З «великою державою», а не з незрозумілими «новими державами».

І їм не дуже приємна думка, що різний «дріб'язок» навалює «серйозним гравцям».

Це як, свого часу, США не дали завдати ракетного удару по місцю, де був Герасимов, бо це, на думку, США було «занадто». Бо Герасимова вони, очевидно, асоціювали зі своїми генералами.

Серйозна поразка росіян може зародити у «дрібних націй» думку, що вони можуть не підкорюватись та чинити опір «великим націям», і це найбільше не потрібно США.

Особливо США, які мають серйозну програму анексій та окупацій по відношенню до найближчих сусідів.

Ніколи не варто забувати, що американці – це такі ж імперці як росіяни.

Хоча не так. Росіяни – це просто дрібні імітатори та закомплексовані епігони.