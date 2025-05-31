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Українські рятувальники врятували чоловіка в польських горах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Українські рятувальники врятували чоловіка в польських горах
Головну координацію міжнародного зв’язку взяли на себе фахівці ДСНС України
фото створене за допомогою штучного інтелекту

Громадянин Польщі травмував ногу, піднімаючись на гору Галич у Республіці Польща, й потребував допомоги

Українська служба 112 допомогла врятувати чоловіка в польських горах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що до служби 112 на Львівщині надійшов нетиповий виклик: громадянин Польщі травмував ногу, піднімаючись на г. Галич у Республіці Польща, й потребував допомоги.

«Через особливості мобільного покриття у прикордонній гірській місцевості його телефон з’єднався з українським оператором, тому дзвінок потрапив саме до служби 112 Львівщини», – йдеться в повідомленні.

Дані одразу передали до оперативно-координаційного центру ДСНС Львівщини. Де зв'язавшись з потерпілим оперативно зібрали усю необхідну інформацію: координати, заряд телефону, стан постраждалого. До справи долучили гірських рятувальників Львівщини.

«Головну координацію міжнародного зв’язку взяли на себе фахівці ДСНС України: черговий у Києві разом із представником міжнародного відділу організували офіційний канал комунікації з польською стороною. Саме вони координували подальші дії на міждержавному рівні, забезпечуючи злагоджену взаємодію служб обох країн для якнайшвидшого порятунку постраждалого», – додали в ДСНС.

Польська Бескидська група Gopr отримавши всю інформацію від українських колег, одразу вирушила на допомогу, знайшла чоловіка у важкому стані, надала першу домедичну допомогу, спустила до підніжжя гори й передала медикам.

Раніше повідомлялося, що прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону під час моніторингу гірської ділянки виявив тіла двох чоловіків без ознак життя. Судово-медична експертиза встановила, що обидва загинули внаслідок переохолодження. Один із загиблих – мешканець Львівської області 1994 року народження, а інший – житель Донецької області 1992 року народження.

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Теги: Польща Україна рятувальники

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