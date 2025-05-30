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Схема Pin-Up: топменеджеру висунуто нову підозру. ДБР шукає спільників за кордоном

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Схема Pin-Up: топменеджеру висунуто нову підозру. ДБР шукає спільників за кордоном
Один із директорів компанії, що працювала на ринку онлайн-гемблінгу, отримав нову підозру
фото з відкритих джерел

Директор координував діяльність українського сегмента грального бізнесу, пов’язаного з мережею сайтів Pin-Up, які працювали без ліцензій

Один із директорів ТОВ «Укр гейм технолоджі», що працювала на ринку онлайн-гемблінгу, отримав нову підозру. Його звинувачують у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків, легалізації незаконних доходів і підробці документів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Підозру вручили 28 травня. За даними слідства, директор координував український сегмент грального бізнесу, пов’язаний із мережею сайтів Pin-Up, які працювали без ліцензій. У разі доведення вини йому загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Це вже друга підозра для директора ТОВ «Укр гейм технолоджі» – першу оголосили в лютому 2025 року. Новий епізод, за словами слідчих, дозволив встановити більше учасників схеми. ДБР готує матеріали для оголошення в міжнародний розшук інших підозрюваних – як українців, що виїхали за кордон, так і громадян росії.

У центрі уваги також повернення грошей до бюджету. У справі вже заарештували понад 2,6 мільярда гривень. Ще стільки ж перебувають в управлінні АРМА – ці кошти планують стягнути спільно з Міністерством юстиції.

Відомо, що 25 травня президент підписав указ про санкції щодо російських компаній і громадян, причетних до цієї справи. Розслідування триває з квітня 2024 року, коли ДБР викрило мережу сайтів Pin-Up, що діяли в Україні без дозволів. Тоді ж слідчі вилучили серверне обладнання, арештували рахунки та активи компанії. 

Нагадаємо, що у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожиї на наркотичнв.

Згодом у січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Рудого ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

Також «Главком» повідомляв, що у травні 2025 року кабмін звільнив чотирьох членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яка з 1 квітня остаточно припинила роботу. 
 
 

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Теги: ДБР онлайн-казино гральний бізнес

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