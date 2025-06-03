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Південна Корея сьогодні обирає нового президента

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Південна Корея сьогодні обирає нового президента
Голосування має стати завершенням політичної кризи тривалістю пів року
фото створене за допомогою ШІ

Корейці обирають серед п'ятьох кандидатів, найбільші шанси на перемогу з яких має опозиціонер Лі Чже Мен від Демократичної партії

У Південній Кореї сьогодні, 3 червня, відбуваються президентські вибори. Країна обирає нового главу держави, що стане наступником відстороненого в порядку імпічмента Юн Сок Йоля. 

Для участі у виборах зареєструвались понад 44 млн осіб, що є рекордом для Південної Кореї. За порядком на дільницях стежитимуть 30 тисяч співробітників поліції.

Корейці обирають серед п'ятьох кандидатів, найбільші шанси на перемогу з яких має опозиціонер Лі Чже Мен від Демократичної партії. Його головний суперник, представник керівної політсили Кім Мун Су, згідно з останніми результатами опитувань, поступається 14%.

Іноземні видання зазначають, що голосування має стати завершенням політичної кризи тривалістю пів року, яка розпочалася з рішення попереднього президента оголосити в країні воєнний стан.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення. Через шість годин воєнний стан було скасовано.

Відповідно до законодавства країни, президенту Юн Сок Йолю загрожував імпічмент. Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді. Шість опозиційних партій Республіки Корея подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Згодмо поліція повідомила про початок розслідування у зв'язку з одержанням заяви від опозиційних депутатів, які звинуватили президента у спробі «заколоту» проти державного устрою.

Главу держави також звинувачують у державній зраді. Справа доручена групі з розслідування безпеки при Національному управлінні розслідувань південнокорейської поліцейської агенції після подання двох скарг. Одна скарга була ініційована опозиційною Партією відновлення Кореї, а інша – групою з 59 активістів. Натомість в адміністрації президента відкидають звинувачення і наголошують, що глава держави нібито діяв відповідно до закону.

7 грудня, у день голосування за імпічмент, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що «щиро шкодує», що схвилював суспільство оголошенням воєнного стану на початку тижня, та пообіцяв більше ніколи не вдаватися до такого кроку.

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Теги: Південна Корея вибори президент

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