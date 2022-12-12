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В Україні замість заборонених ліків з РФ буде мінімум два замінники

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Україні замість заборонених ліків з РФ буде мінімум два замінники
Україні дуже пощастило, що вона має сучасну розвинуту фармацевтичну індустрію
фото з відкритих джерел

Наразі немає підстав говорити про монополізацію ринку ліків в Україні українськими виробниками

В Україні стартувала заборона на ліки російського та білоруського виробництва, водночас гуманітарної катастрофи, пов’язаної із можливим браком медикаментів, не сталося і не станеться.

Про це пише РБК-України в аналітичній статті «Чому обмеження поставок в Україну ліків, вироблених у Росії, не спричинить нестачі препаратів в аптеках».

Законодавча можливість для заборони ліків, які походять з країни-агресора, навіть якщо вони були вироблені в Росії та Білорусі компаніями з інших країн та навіть зі світовим ім’ям, з’явилася ще у травні. Саме тоді вступили у дію поправки до закону України «Про лікарські засоби». Водночас перше рішення, яке базується на цьому законі, було прийняте у жовтні – тоді комісія МОЗ заборонила 35 препаратів угорської компанії «Гедеон Ріхтер»

Видання наголошує на одному з найважливіших пунктів закону: кожен заборонений препарат має бути представлений в Україні як мінімум двома аналогами.

«Тобто Україна, розуміючи, що обмеження можуть нашкодити їй самій, не пішла шляхом самознищення, аби лише зробити ворогу боляче», – зазначається у статті. 

З точки зору національної безпеки Україні дуже пощастило, що вона має сучасну розвинуту фармацевтичну індустрію. Якби її не було, навряд чи хтось взагалі наважився б вводити обмеження для іноземних компаній на продаж ліків, які вироблені в Росії, акцентують автори публікації.

Також наголошується на тому, що немає підстав говорити про монополізацію ринку ліків в Україні українськими виробниками. Зараз немає жодних розрахунків про те, як саме перерозподілиться український фармринок.

«Формальна логіка підказує, що у разі, коли іноземна компанія мала 75% ринку одного єдиного препарату, але втратила право на його продаж в Україні через виробництво у Росії, то її місце посядуть як мінімум два-три замінника, що дорівнює двом-трьом виробникам. А у багатьох препаратів є 10 і більше замінників, тому 10 компаній поділять між собою частку гравця, який пішов з ринку. Але хто сказав, що замінники виробляють лише українські компанії? У тому й справа, що це не так», – йдеться у статті.

У відкриті джерела сьогодні потрапляють різні оцінки того, яку умовну частку умовного фармринку України займуть українські компанії, якщо з нього підуть іноземні гравці. Частина експертів стверджує, що загальна частка іноземних ліків впаде максимум на 6%.

Водночас, як наголошується у публікації, з цього не можна зробити висновок, що рівно на стільки ж виросте частка українського виробника.

Теги: Україна фармринок ліки війна санкції

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