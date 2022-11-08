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Харчування і ліки: що потрібно, аби вижити? Поради тих, хто витримав російську облогу Чернігова 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Харчування і ліки: що потрібно, аби вижити? Поради тих, хто витримав російську облогу Чернігова 
Загарбники навесні 2022 року перетворили деякі райони міста на руїни
фото з відкритих джерел

Жителі Чернігова пережили облогу міста у лютому-березні 

Волонтерка з Чернігова Ірина Тимофєєва, яка навесні пережила облогу рашистів у заблокованому місті, у розмові з «Главкомом» радить українцям перед непростою зимою запастися продуктами швидкого приготування і ліками для шлунку. Адже у випадку, якщо будуть перебої зі світлом, водою та газом, консерви, крупи, вермішелі звичайні та швидкого приготування, сухі пюре та сухофрукти, консервація, галети дуже виручатимуть.

Однак найголовніше, про що потрібно попіклуватися вже зараз, – великі запаси технічної та питної води. Вдома потрібно мати кількадесят літрів про запас.  

«Якщо води тривалий час немає, потрібно заздалегідь знати, де її набирати: на найближчих підприємствах чи у свердловинах. У невеликих містах ще лишаються колонки – треба з’ясувати, де вони є. Ми у Чернігові знайшли три працюючі колонки й набирали там воду. До того ж, коли немає питної води, а є лише технічна, її можна знезаражувати таблетками для очищення води», – пояснює Тимофєєва.  

Якщо придбати таблетки для очищення води не вдалося, доведеться пити технічну. Тому варто запастися таблетками від діареї, щонайменше – активованим вугіллям. Проблеми зі шлунком гарантовано будуть, наголошує волонтерка.

«У таких екстремальних умовах болячки на кшталт нежитю та діареї, хворого горла та кашлю потрібно відслідковувати і ставитися до них серйозно. Відразу ж, коли з’являється нежить, потрібно лікувати. Але найголовніше – це горло. Одразу починайте приймати ліки, поки не почалися проблеми із легенями. Пам’ятайте, що лікарні прийматимуть лише ургентних пацієнтів (тих, які потребують негайного лікарського втручання, оперативного, – «Главком»). Тому ви маєте самі підтримувати своє здоров’я», – наголошує Ірина Тимофєєва.

У кожній домашній аптечці обов’язково мають бути:  

  • Знеболювальні;  
  • Ліки від кашлю;
  • Ліки для зниження температури;
  • Препарати для лікування артритів, оститів, гострого болю у суглобах тощо;
  • Ліки для зняття запалення горла;
  • Препарати для закладеного носа і нежитю;
  • Ліки, які ви постійно приймаєте (від гіпертонії тощо).

«Має бути щось типу панкреатину, оскільки постійною вашою їжею, скоріш за все, буде локшина швидкого приготування і підшлункова доволі швидко почне «летіти», а вслід за нею «полетить» усе. У нас у Чернігові ніхто не помер від холоду – вмирали через загострення хвороб. Померли багато діабетиків, бо не було інсуліну. Тому якщо ви маєте хронічні захворювання, сміливо ідіть до лікаря і просіть рецепт, аби купити ці ліки із запасом», – наголошує Ірина Тимофєєва.  

Ірина Тимофєєва радить наперед, коли ситуація ще контрольована, визначити головного по будинку. Якщо голова ОСББ чи староста є і ви йому довіряєте – нехай буде він, але про всяк випадок варто обрати і кількох заступників. Також важливо вже зараз налагодити стабільну комунікацію з комунальними підприємствами. Зокрема, щоби точно знати, чи ремонтуватимуть мережі комунальники.  

«Дуже важливо коли немає світла і води, мати злагоджений контакт з владою і комунальними службами. Тому що за мінусової температури вода у трубах швидко замерзне і розірве їх. Щоби цього не сталося, комусь доведеться зливати воду з системи. Нам пощастило, бо поруч із нашим будинком жив чоловік, який працював у комунальній службі. Він приїжджав у двори поблизу свого дому, щоби спускати воду. Показував, розповідав, як це робити, і ці знання ми передавали далі», – каже Ірина Тимофєєва.   

Також волонтерка радить мати радіоприймач, який ловитиме українські радіохвилі.

«Вони рятували, коли не було зв’язку. По радіо ми отримували сповіщення про тривогу, дізнавалися новини. Коли навколо хаос, а ти відрізаний від усього – головною є інформація. Якби її не було, нам було би набагато важче. А так ми мали надію, знали, що боремося, що стоятимемо до останнього, – згадує волонтерка. – Особливо було приємно чути, як по радіо казали, що «русні – п**да». 

Нагадаємо, також Ірина Тимофєєва, дала низку порад, як виживати у багатоповерховому будинку без опалення. Вона наголошує: коли постійно мерзнеш, важливо хоча б спати у теплі. Для цього можна і треба використовувати все, що є у шафі.

Читайте також: Без світла, газу, тепла та води. Як вижити у багатоповерхівці: досвід Чернігова
Теги: Чернігів чоловік рецепт радіо

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