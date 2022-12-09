Уряд вперше закупить ліки для дітей, які страждають на м'язову атрофію

Ліки будуть надаватися пацієнтам безоплатно

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міністерства охорони здоров'я вперше закупити ліки для дітей зі спінальною м'язовою атрофією (СМА). Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

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«Вперше в Україні, завдяки використанню інструменту (ДКД), який дозволяє зберегти конфіденційною ціну, вдалося централізовано закупити препарат «Еврісді» («Рисдиплам») для лікування дітей, хворих на спінальну м’язову атрофію (СМА)», – йдеться в повідомленні.

Ліки будуть надаватися пацієнтам безоплатно.

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Спінальна м’язова атрофія (СМА) – це рідкісне (орфанне) генетичне захворювання. У хворих на СМА відсутній ген SMN1, який кодує білок SMN, необхідний для роботи мотонейронів. У хворих на СМА моторні нейрони спинного мозгу поступово гинуть, що призводить до відмирання нейронних сполучень з м’язами та м’язової атрофії – повної зупинки м’язової діяльності з часом. Це поступовий, але незворотний процес, що означає втрату можливості рухатися, а з часом – дихати.

Нагадаємо, у Великій Британії вже восьма дитина загинула від бактеріальної стрептококової інфекції А. В Англії зафіксовано п'ять смертей дітей віком до п'яти років, смерть семирічної дитини в Уельсі та 12-річного підлітка в Лондоні. У Шотландії зафіксовано вісім випадків стрептококової хвороби, але смертельних немає.