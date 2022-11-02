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«Доступні ліки»: МОЗ додав до програми препарати ще проти двох хвороб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Доступні ліки»: МОЗ додав до програми препарати ще проти двох хвороб
Знайти аптеку, яка відпускає «Доступні ліки» допоможе оператор контакт-центру НСЗУ
фото ілюстративне

У програмі відтепер два нові напрями: хронічне обструктивне захворювання легень та хвороба Паркінсона

Українці можуть отримати більше препаратів за програмою «Доступні ліки». Зокрема в програмі відтепер два нові напрями: хронічне обструктивне захворювання легень та хвороба Паркінсона. Про це повідомляє пресцентр Національної служби здоров’я України.

«27 жовтня 2022 року Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 20 жовтня 2022 року. Реєстр набув чинності 31 жовтня», – йдеться в повідомленні.

В оновленому реєстрі 462 лікарські засоби. З них 149 – повністю безоплатні, 313 – з доплатою:

  • 381 лікарських засобів, окрім комбінованих та інсулінів (98 – безоплатні, 283 – з доплатою);
  • 9 лікарських засобів комбінованої дії (6 – безоплатні, 3 – з доплатою);
  • 72 препарати інсуліну (45 – безоплатні, 27 – з доплатою).

«Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – невиліковне і одне з найпоширеніших захворювань. ХОЗЛ є найчастішою причиною інвалідизації і летальності серед усіх захворювань респіраторної системи. Люди з ХОЗЛ страждають від ускладненого дихання, важкої задишки, хронічного  кашлю. Симптоми хвороби полегшують за допомогою препаратів», – зазначають в НСЗУ.

Повідомляється, що для лікування ХОЗЛ в програму реімбурсацію увійдуть такі лікарські засоби: Будесонід + Формотерол (Formoterol + Вudesonide)  порошок для інгаляцій, інгаляції (порошок, аерозоль), Сальметерол + Флютиказон  порошок для інгаляцій). Щоб отримати електронний рецепт на препарати для лікування  ХОЗЛ пацієнту необхідно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги: сімейного лікаря або терапевта. Під час воєнного стану українці можуть звернутися до будь-якого лікаря ПМД навіть без декларації.

Хвороба Паркінсона найчастіше зустрічається в літніх людей. Через старіння населення у всьому світі ця хвороба має чи не найбільші темпи поширення з-поміж неврологічних захворювань. Наразі не існує способу лікування хвороби Паркінсона, але доступні препарати, які допомагають полегшити симптоми та підтримувати якість життя.  В програму реімбурсації увійдуть такі лікарські засоби: (Біпериден (Biperiden) таблетки, Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa) таблетки (у тому числі пролонгованої дії).  Порядок отримання ліків при хворобі Паркінсона буде визначений після ухвалення відповідних нормативно-правових актів.

«Нині завдяки програмі «Доступні ліки» українці зможуть отримувати ліки безоплатно або з доплатою в будь-якій аптеці країни, яка має договір з НСЗУ. Вартість лікарських засобів аптекам напряму відшкодує Національна служба здоров’я України», – повідомляє служба.

В програму реімбурсації «Доступні ліки» також входять лікарські засоби для лікування серцево-судинних хвороб, профілактики інфаркту та інсульту, цукрового діабету (включно з препаратами інсуліну);  розладів психіки та поведінки й епілепсії; бронхіальної астми та нецукрового  діабету. 

Знайти аптеку, яка відпускає «Доступні ліки» допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за телефоном 16-77.

Раніше МОЗ повідомляв про нову діагностику немовлят, яка врятує багато життів.

Теги: ліки рецепт українці хвороба

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