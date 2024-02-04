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Від рішень Міненерго залежить виплата понад 30 млрд грн боргів на енергоринку – юрист

Христина Жиренко
glavcom.ua
Від рішень Міненерго залежить виплата понад 30 млрд грн боргів на енергоринку – юрист
«Міненерго має визначити чіткі строки та відповідальних за погашення богів на енергоринку»
фото з відкритих джерел

«Укренерго» порадувало учасників ринку виплатою 5,5 мільярдів гривень

Міністерство енергетики України, яке створило робочу групу з вирішення боргової кризи на ринку електроенергії, має визначити чіткі строки та відповідальних за напрацювання механізмів та ухвалення рішень, котрі дозволять закрити питання 31 млрд гривень заборгованості. Про це заявив Олександр Трохимець, голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів, зазначивши.

За його словами, в умовах того, що «Укренерго» порадувало учасників ринку виплатою 5,5 мільярдів гривень на ринку залишається ще 31 мільярдів гривень боргів. Водночас, де, коли та як ці гроші знайти – поки ніхто відповіді не дає.

«Хочеться вірити, що наступні зустрічі (робочої групи) будуть більш результативними і матимуть вже давно обговорювані та дієві пропозиції, на реалізацію яких, звісно, потрібна політична воля», – додав адвокат.

За його словами, зокрема, НКРЕКП треба наважитись протистояти лобі промисловості та встановити повноцінний тариф на передачу «Укренерго», щоб компанія виконувала свої зобов’язання, а кредитні гроші могли йти на інші потреби.

«Чи то рішення уряду про випуск облігації «Укренерго» або «Енергоатому» з подальшим викупом держбанками. Також варто звернути увагу на борги державних та комунальних підприємств, які треба перестати накопичувати та почати погашати», – підкреслив Трохимець.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 та 2022 років рівень розрахунків за електроенергію з відновлюваних джерел енергії складає лише 60 і 55% відповідно. Співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний вважає що, борги формуються штучно і це стримує розвиток галузі в умовах війни та на перспективу.

Теги: НКРЕКП Міненерго Укренерго

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