«Укренерго» повідомило, чи вплинув ранковий обстріл росіян на енергосистему

Ситуація в енергосистемі контрольована, є певний запас міцності, однак невеликий

У низці регіонів є ускладнення в енергосистемі через негоду

Після атаки РФ із застосуванням шахедів та ракет 8 січня енергосистема України працює стабільно. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

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«Важких наслідків ранкова атака ворога не принесла. Але є ускладнення в низці регіонів, пов'язані з негодою. Мороз, ожеледиця та сильний вітер спричинили знеструмлення цілої низки населених пунктів», – сказав Кудрицький.

Він зазначив, що фахівці в регіонах працюють над відновленням живлення споживачів.

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«Ситуація в енергосистемі контрольована, є певний запас міцності. Але, на жаль він не такий великий, як би хотілось, тому енергетики продовжують закликати громадян ощадливо споживати електроенергію в наступні декілька днів, щоб допомогти енергосистемі», – підкреслив Кудрицький.

Голова правління НЕК «Укренерго» додав, що економія електроенергії громадянами має певний позитивний вплив на роботу енергосистеми.

«Ми його оцінюємо як еквівалент роботи 2-3 стандартних блоків теплової генерації, тобто це близько 200-400 мегават. Це досить багато для нас. Дефіцити, про які ми час від часу говоримо, як раз часто складають декілька сотень мегават потужності. Тому економія дуже допомагає, без неї було б набагато важче», – сказав Кудрицький.

Нагадаємо, уночі та вранці 8 січня РФ атакувала Україну ударними безпілотниками та понад 50 ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 26 ворожих цілей.

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Як повідомлялося раніше, Росія не зможе спричинити колапс в енергосистемі України, навіть незважаючи на спроби обстрілів у холодну погоду.