Інвестори в зелену енергетику йдуть в суди через борги та неефективність енергоринку України – адвокат

«Наразі країна має величезний фінансовий дефіцит на ринку електроенергії, який складно подолати в нинішньому законодавчому полі без огляду на реалії»

Нагадаємо, за підсумками 2023 та 2022 років рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ складає лише 60% і 55% відповідно

Інвестори в підприємства відновлюваної енергетики України все більше зацікавлені в тому, щоб в судовому порядку вирішувати проблеми з боргами, збитками та недосконалістю регуляторного середовища в галузі енергетики. Про це заявив Іван Бондарчук, радник LCF Law Group, експерт з енергетичного права.

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«Значною частиною нашої юридичної практики є безпосередньо спори: як учасників ринку між собою, так і учасників ринку з регуляторними органами. Частина інвесторів не погоджуються з тим, як держава регулює відносини під час війни, та відстоюють власні інтереси», – сказав Бондарчук.

Водночас він зауважив, що сьогодні виникає багато неординарних ситуацій та багато проблем, спричинених війною – технічні проблеми, дефіцит фінансів, збитки, пошкодження тощо.

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«Наразі країна має величезний фінансовий дефіцит на ринку електроенергії, який складно подолати в нинішньому законодавчому полі без огляду на реалії», – додав Бондарчук.

За словами адвоката, з початком повномасштабного вторгнення виникло багато дискусійних питань щодо необхідності створення нових механізмів, пов'язаних із платежами та їх справедливими пропорціями на ринку електроенергії, з роботою енергооб’єктів на тимчасово окупованих територіях та відшкодуванням збитків. «Більшість судових спорів на ринку електроенергії пов'язані з неякісним державним регулюванням», – зазначив адвокат.

Нагадаємо, за підсумками 2023 та 2022 років рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ складає лише 60% і 55% відповідно.

Голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець вважає, що Кабінет міністрів України має забезпечити можливість НАЕК «Енергоатом» отримати кошти від випуску облігацій під державні гарантії, щоб компанія могла розрахуватись з боргами на енергоринку для стабілізації фінансового стану енергокомпаній, зокрема, зеленої енергетики.

На думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного, борги формуються штучно і це стримує розвиток галузі в умовах війни та на перспективу.