Енергопостачання для понад 6 млн українців: Японія передасть нову допомогу Україні

Надане Японією обладнання дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання понад 6 млн українців

Японія передасть Україні сім високовольтних автотрансформаторів та п'ять газових турбін, щоб забезпечити енергією в тому числі райони, в яких РФ прицільними ударами пошкодила енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє Міненерго.

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Кошти для придбання автотрансформаторів надійшли з Європейського банку реконструкції та розвитку, а Японія спільно з Програмою розвитку ООН в Україні (UNDP) сприятимуть доставці цього великогабаритного енергетичного обладнання в Україну.

Придбані Японією газові турбіни Україна отримає за посередництва та сприяння UNDP і Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

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«Підтримка Японії і колег з UNDP є дуже важливою для нас у ці складні часи. Ми не тільки спільно реалізуємо проєкти, які допомагають нашій енергосистемі вистояти зараз, але і маємо значні плани для співробітництва і розвитку майбутнього енергосектору України», – сказав міністр енергетики Герман Галущенко на зустрічі з міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою.

Японська міністерка, своєю чергою, анонсувала надання Україні ще двох трансформаторів.

«Ми плануємо найближчим часом оголосити про надання ще двох додаткових автотрансформаторів через UNDP для ефективної та безперебійної роботи електромережі», – сказала Камікава.

Міненерго зазначило, що надане Японією обладнання дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання понад 6 млн українців.

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«Це устаткування відповідає пріоритетам України у децентралізації та «зеленому» переході енергетичного сектору. Крім того, встановлення автотрансформаторів, обладнання, яке ворог руйнував чи не найчастіше, посилює стійкість енергосистеми», – повідомляж Міненерго.

Крім зазначених газових турбін та автотрансформаторів Японія та UNDP уже надали держустановам і аварійно-рятувальним службам України 1200 генераторів і 1000 блоків живлення. Ще 500 генераторів і 6 мобільних транспортних засобів електропостачання Україна отримала через JICA.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою, яка прибула з візитом до нашої країни.

Окрему увагу під час зустрічі приділили активізації взаємодії з Японією в питанні відновлення та відбудови України. Глава держави окреслив пріоритетні галузі співпраці та підтвердив налаштованість активно працювати з японською стороною, щоб забезпечити успішне проведення Конференції з питань відновлення України, що відбудеться у лютому в Токіо.

Нагадаємо, Японія надасть Україні 37 млн доларів на закупівлю систем для виявлення дронів.

7 січня, міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава прибула з неоголошеним візитом до Києва, щоб пообіцяти й надалі підтримувати Україну на тлі війни з Росією.