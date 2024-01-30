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Атака «шахедів»: «Укренерго» повідомило про пошкодження підстанції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака «шахедів»: «Укренерго» повідомило про пошкодження підстанції
Завдяки узгодженим діям енергетиків та військових масована атака не спричинила критичних наслідків для збалансованої роботи енергосистеми
фото ілюстративне

Наразі триває заживлення промислових споживачів за резервними схемами

У ніч на 30 січня Росія здійснила масовану атаку БПЛА – 35-ма «шахедами» з трьох напрямків. Під атакою опинилася низка цивільних об’єктів, зокрема, й критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресцентр «Укренерго».

Нагадується, що Сили оборони України знищили 15 ворожих БпЛА в різних областях.

«Завдяки узгодженим діям енергетиків та військових масована атака не спричинила критичних наслідків для збалансованої роботи енергосистеми. На жаль, є пошкодження обладнання на одній з підстанцій «Укренерго» в центральному регіоні. Наразі триває заживлення промислових споживачів за резервними схемами. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги», – додають у компанії.

Пошкоджене обладнання планується якнайшвидше замінити новим із аварійного запасу, створеного «Укренерго». 

Як повідомлялося, у ніч на 30 січня російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів.  Уночі у ряді областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу ударнх БпЛА.

Триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: Укренерго безпілотник

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