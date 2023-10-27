Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості оцінила тарифні плани «Укрзалізниці»

Поки Укрзалізниця буде заробляти, бізнес буде закриватися – експерт про підвищення тарифів на перевезення

Чергове підвищення тарифу на вантажні перевезення, яке ініціює «Укрзалізниця», призведе до того, що підприємства почнуть скорочувати обсяги виробництва, а відтак – зарплати та податки до бюджету. Тому від росту тарифів виграє тільки державний монополіст УЗ – в той час як держава втрачатиме промисловість.

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Про це заявила у коментарі виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Орінчак.

«Якщо буде підвищення тарифів, бізнес буде виходити в нуль, тільки щоб перекрити поточну операційну роботу. Але це тоді не про бізнес – це про дати заробити державному підприємству, яке є на сьогоднішній день монополістом у перевезеннях, і фактично працювати в збиток або взагалі зупинитися», – наголосила Орінчак.

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Вона зауважила, що наразі держава має стимулювати розвиток добувної галузі – адже вона втрачає підприємства, та найголовніше – людський ресурс. Тож якщо не буде державного стимулювання, у галузі не буде кому працювати. А відповідно – завантажувати роботою залізницю.

«Якщо підприємства будуть збільшувати тарифи і не буде кому працювати, не виграє ні держава, ні бізнес. Тому перед тим, як підвищувати тарифи і закладати це в державний бюджет, потрібно знайти паритетну формулу для того, щоб бізнес і держава мали баланс і не перекривали один одному повітря. Бізнес і так як може, так і працює. А так ми взагалі його зупинимо», – резюмувала Орінчак.

Як відомо, нещодавно з’явилася інформація про намір «Укрзалізниці» збільшити тарифи на вантажні перевезення.

Рік тому у липні компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

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В свою чергу економіст Андрій Новак заявив, що від підвищення тарифу на залізничні перевезення наша держава програє, оскільки втратить тисячі суб’єктів господарювання. Тому тут необхідне втручання уряду, який має приборкати апетити «Укрзалізниці».