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Турецький концерн Baykar інвестує в Україну $100 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Турецький концерн Baykar інвестує в Україну $100 млн
Будівництво заводу з виробництва безпілотників в Україні буде завершено за 1,5 року
фото з відкритих джерел

Компанія Baykar інвестує $100 млн у три проєкти в Україні: завод, сервісний центр та головний офіс

Турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує $100 млн у три проєкти в Україні, зокрема, будівництво заводу з виробництва безпілотників буде завершено за 1,5 року. Про це заявив генеральний директор Baykar Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій.

«У нас в Україні три основні інвестиції. Одна з них – завод. Потім у нас є сервісний центр, а також головний офіс тут… Це інвестиція, яка становить близько $100 млн, і процес уже пішов. Будівництво вже розпочато. На його завершення знадобиться близько 1,5 року. Ми плануємо, щоб тут працювало мінімум 300 людей. Співпраця триває», – сказав Байрактар.

Байрактар наголосив, що виробництво буде самодостатнім, екологічним та взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона – безпілотники, на яких встановлюють ці двигуни.

Нагадаємо, завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar вже почали будувати в Україні.

Раніше повідомлялося, що будівництво заводу і облаштування Центру передбачає трансфер високих технологій, локалізацію виробництва найсучасніших безпілотників, ефективність яких перевірена і доведена на практиці. Для будівництва заводу з виробництва Bayraktar TB2 в Україні сформовано всю правову базу.

До слова, після успішного експорту безпілотних літальних апаратів TB-2 Bayraktar Туреччина намагається сконцентрувати зусилля своєї оборонної промисловості на розробці та виробництві нових морських безпілотників.

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Теги: Туреччина бізнес безпілотник Байрактар

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