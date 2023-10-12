Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Експерт Національного інституту економічних досліджень оцінив план «Укрзалізниці» підвищити тарифи

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Експерт Національного інституту економічних досліджень оцінив план «Укрзалізниці» підвищити тарифи
«Укрзалізниця» планує збільшити тарифи на вантажні перевезення на 20%
фото: glavcom.ua

Підвищення тарифу на залізничні перевезення загальмує розвиток нашої економіки – експерт

Наразі потрібно дуже обережно підходити до підвищення будь-яких тарифів, адже у українців мало грошей, а економіка тільки-но почала потрохи відновлюватися. Про це заявив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус, коментуючи ініціативу Укрзалізниці підвищити тариф на перевезення.

«Я думаю, що зараз треба дуже обережно ставитися до будь-якого підвищення. У громадян і так не дуже багато коштів, тож підвищення може негативно вплинути на настрої населення. Економіці теж потрібно відновлюватися. А підняття вартості перевезень загальмує потенційний розвиток економіки, що в цих умовах небажано», – підкреслив Ус.

Він наголосив, що підвищення тарифу на перевезення призведе до подорожчання української продукції, і це підірве нашу конкурентоспроможність – а нам зараз необхідно нарощувати експорт, а не скорочувати його.

«Потрібно все-таки зважено приймати такі рішення, щоб не угробити цим перспективи нашого експорту. Тому необхідно обов’язково провести консультації», – резюмував експерт.

Як відомо, нещодавно з’явилася інформація про намір «Укрзалізниці» збільшити тарифи на вантажні перевезення на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

Раніше президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів на залізничні перевезення матиме катастрофічні наслідки для економіки, адже розжене інфляцію в країні, та зробить нашу продукцію неконкурентною на світовому ринку.

Теги: тарифи перевезення Укрзалізниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше в «Укренерго» заявляли, що цінові обмеження на ринку електроенергії заважають збільшенню потужностей для імпорту з 1,2 до 2 ГВт
Федерація роботодавців закликала НКРЕКП скасувати цінові обмеження, щоб погасити борги на енергоринку
10 жовтня, 13:21
Нещодавно стало відомо про намір «Укрзалізниці» переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%
Ексглава Державної регуляторної служби оцінила наслідки підвищення вантажних тарифів на залізниці
29 вересня, 14:46
Днями стало відомо про намір «Укрзалізниці» переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%
ICC Ukraine оцінила наслідки підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення
27 вересня, 11:54
«Укрзалізниця» анонсувала нові маршрути до трьох країн ЄС
«Укрзалізниця» анонсувала нові маршрути до трьох країн ЄС
26 вересня, 22:30
Споживачі можуть платити за електрику за спеціальним тарифом і економити на комунальних платежах
Українці можуть платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно знати
25 вересня, 08:48
Герман Галущенко
Міненерго прокоментувало плани щодо тарифів на електроенергію
21 вересня, 19:38
Через недостатність тарифу компанія у 2019-2022 роки зазнала понад 49 млрд грн тарифних збитків
«Укренерго» закликає НКРЕКП встановити бездефіцитний тариф на передачу, щоб не накопичувати нові борги
21 вересня, 14:37
«Укрпошта» стає приводом для невдоволення українців
На що скаржаться клієнти «Укрпошти» і чи можна цьому зарадити?
16 вересня, 10:26
Україна на порозі нового опалювального сезону: Шмигаль повідомив, чи будуть рости тарифи
Україна на порозі нового опалювального сезону: Шмигаль повідомив, чи будуть рости тарифи
12 вересня, 17:25

Бізнес

Експерт Національного інституту економічних досліджень оцінив план «Укрзалізниці» підвищити тарифи
Експерт Національного інституту економічних досліджень оцінив план «Укрзалізниці» підвищити тарифи
ДТЕК створив запас обладнання на випадок нових російських обстрілів – гендиректор Тімченко
ДТЕК створив запас обладнання на випадок нових російських обстрілів – гендиректор Тімченко
Президент «Укрметалургпрому» попередив про катастрофу для бізнесу
Президент «Укрметалургпрому» попередив про катастрофу для бізнесу
Українські підприємці в Польщі цьогоріч збільшать сплату соціальних внесків на 50%
Українські підприємці в Польщі цьогоріч збільшать сплату соціальних внесків на 50%
Суд вп'яте закрив справу «Роттердам+»
Суд вп'яте закрив справу «Роттердам+»
Податкова попередила онлайн-продавців про перевірки
Податкова попередила онлайн-продавців про перевірки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
38K
Обвал рубля. Путін видав спеціальний указ
25K
Ніна Матвієнко виховала чудових дітей
14K
Україна по-новому каратиме колаборантів, які люблять Путіна – деталі законопроєкту
14K
Білий дім висловився про передачу Україні ракет Atacms
11K
У Криму вибухнув патрульний корабель РФ

Новини

Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 05:17
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 03:55
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Вчора, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Вчора, 07:11

Прес-релізи

«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
12 жовтня, 13:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту