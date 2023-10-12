Експерт Національного інституту економічних досліджень оцінив план «Укрзалізниці» підвищити тарифи

Підвищення тарифу на залізничні перевезення загальмує розвиток нашої економіки – експерт

Наразі потрібно дуже обережно підходити до підвищення будь-яких тарифів, адже у українців мало грошей, а економіка тільки-но почала потрохи відновлюватися. Про це заявив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус, коментуючи ініціативу Укрзалізниці підвищити тариф на перевезення.

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«Я думаю, що зараз треба дуже обережно ставитися до будь-якого підвищення. У громадян і так не дуже багато коштів, тож підвищення може негативно вплинути на настрої населення. Економіці теж потрібно відновлюватися. А підняття вартості перевезень загальмує потенційний розвиток економіки, що в цих умовах небажано», – підкреслив Ус.

Він наголосив, що підвищення тарифу на перевезення призведе до подорожчання української продукції, і це підірве нашу конкурентоспроможність – а нам зараз необхідно нарощувати експорт, а не скорочувати його.

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«Потрібно все-таки зважено приймати такі рішення, щоб не угробити цим перспективи нашого експорту. Тому необхідно обов’язково провести консультації», – резюмував експерт.

Як відомо, нещодавно з’явилася інформація про намір «Укрзалізниці» збільшити тарифи на вантажні перевезення на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

Раніше президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів на залізничні перевезення матиме катастрофічні наслідки для економіки, адже розжене інфляцію в країні, та зробить нашу продукцію неконкурентною на світовому ринку.