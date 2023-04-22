Родичі військових у Кривому Розі вийшли на протест: чого вимагають

Представники місцевої влади та військового командування бригади відмовились спілкуватися з мітингувальниками на вулиці

Мітингувальники заявляють, що поранених бійців не вивозять із позицій

У Кривому Розі родичі військових, які служать у 129-ій бригаді Територіальної оборони ЗСУ, зібрались на акцію протесту. Про це повідомляє «Суспільне».

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Мітингувальники заявляють, що поранених бійців не вивозять із позицій, говорять про незадовільні умови служби в бригаді тощо.

«Мій чоловік отримав контузію при виході з оточення. По сьогодні медичне лікування йому не надали, лікуємось своїми силами. Приїхав командир й погрожував завести справу за дезертирство, якщо чоловік не піде в штурмову бригаду. В мене син зник чотири місяці тому, тепер ще й чоловіка подарувати?» – каже учасниця акції протесту.

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Учасники акції перекрили проїжджу частину. За їхніми словами, вони вимагають належного лікування поранених бійців та повернення тіл загиблих.

Також родичі звинувачують командування бригади у тому, що військових відправляють на «нуль» без належного харчування, амуніції, медичного забезпечення і вогневої підтримки артилерії.

Волонтер Віктор Миронов розповів, що разом з колегами підвозив допомогу бійцям 129-ї бригади.

«Ситуація дуже складна. У нас бракує автівок для вивезення 200-их, бракує медикаментів, спорядження. Багато є загиблих, багато контужених, яких відмовляються лікувати. Хочемо дізнатися, чому наші хлопці без артпідтримки, без дронів, без нічних тепловізорів, хоча, за документами, вони є. Якщо вони стоять на першій лінії, то вони мають бути всім забезпечені», – каже він.

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Представники місцевої влади та військового командування бригади відмовились спілкуватися з мітингувальниками на вулиці. Також представники 129-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ відмовляються й від коментарів журналістам.

Представниця Ради оборони міста Вікторія Третяк запропонувала мітингувальникам звернутись до військової прокуратури з колективною заявою про те, що передане від Ради оборони майно не дійшло до військовослужбовців.

Учасники акції вирішили підготувати список запитань і надати командуванню бригади та Раді оборони міста, аби ті відповіли на них в режимі онлайн.

Дружина одного з військовослужбовців бригади Дар'я каже, у бійців на позиціях не було ні води, ні їжі. Деяким доводилось пити з калюж. Також не було достатньої кількості техніки, та боєприпасів.

«Сьогодні ми нічого не вирішили. Всі чекали Вілкула, але він так і не прийшов. Його помічниця Третяк сказала, що хлопцям все доставили. Потрібно звертатись кудись вище, на Київ», – сказала жінка.

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За словами організаторки зустрічі та представниці Ради оборони міста Вікторії Третяк, зустріч влаштували на прохання родичів та близьких військовослужбовців 129-ої бригади.

«Питання були різного характеру, починаючи від забезпечення, евакуації поранених, тіл загиблих, чому їх відправили на нуль тощо. Ми зібрали всі звернення й надали акти прийому та передачі допомоги бригаді, це 150 авто, 257 тепловізорів, 113 дронів, форма, берці, медикаменти. Ми не забов'язані були це робити, адже забезпеченням займається керівництво ЗСУ», – говорить посадовиця.

Що відбувається з придбаною допомогою, каже Вікторія Третяк, не відомо. Це вирішує командування на власний розсуд.

Нагадаємо, в Україні продовжується дія воєнного стану та загальної мобілізації. У зв’язку з цим багато українських громадян продовжують отримувати повістки у військкомат, проте існує низка винятків – громадян, які не підлягають призову.

Зауважимо, в Україні, депутати хочуть законодавчо реформувати систему військово-лікарських комісій, а також дозволять огляд мобілізованих не лише у військкоматах.