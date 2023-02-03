Розкрадання 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ: ще один посадовець Міноборони отримав підозру

Раднику загрожує до 12 років позбавлення волі

Правоохоронці повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони, який причетний до незаконного заволодіння 1,7 млрд грн під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ. Про це повідомляє преслужба Нацполіції.

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Раніше підозру отримав директор суб’єкта господарської діяльності. Раднику загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що у 2022 році, вже після початку військової агресії Російської Федерації проти України, з метою розкрадання коштів, виділених на закупівлю товарів для потреб ЗСУ, радник заступника міністра оборонного відомства вступив у злочинну змову з посадовими особами однієї із приватних структур.

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За укладеними договорами товариство як попередню оплату отримало понад 1,7 млрд грн. Проте договірні зобов’язання з постачання товарів військового призначення для потреб Збройних сил України товариство в установлені строки не виконало, поставку відповідної продукції у визначеній кількості не здійснило. Відтак державі було завдано збитків на суму понад 1,7 млрд грн.

Сьогодні, 3 лютого, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України, за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони України (на громадських засадах). Йому інкримінують заволодіння коштами Міноборони в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Крім того, за місцем його мешкання правоохоронці провели санкціоновані обшуки.

Раніше повідомлялося, що посадовці Міноборони розікрали кошти, призначені на будівництво казарм для військових.

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Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Після цього Міноборони знову потрапило у центр скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією.

Також вчора суд обрав запобіжний захід ексчиновнику Міноборони, який придбав неякісні бронежилети.