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ООН дала українцям $200 млн допомоги. Хто може отримати ці гроші?

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ООН дала українцям $200 млн допомоги. Хто може отримати ці гроші?
ООН відзвітувала за кошти, надані Україні
фото:https://24tv.ua

За даними ООН, гуманітарну допомогу  на сьогодні уже отримують близько 11 млн українців

Майже два мільйони людей в Україні отримали у першому кварталі 2023 року грошову допомогу від гуманітарних структур ООН. Це насамперед внутрішньо переміщені особи, а також люди, які втратили роботу через війну. А 2022 року грошову допомогу від ООН отримали шість мільйонів осіб. Про це на брифінгу у Нью-Йорку повідомив речник ООН Стефан Дюжаррик,  Про це пише  пресслужба ООН.

На надання грошової підтримки потерпілим внаслідок бойових дій українцям, за його словами, було виділено $200 млн.

«Це стало можливим завдяки скоординованим зусиллям більш ніж 20 партнерів, включаючи агенції ООН, національні неурядові організації, а також міжнародні неурядові організації», – сказав речник.

Він пояснив, що роботу з надання грошової допомоги населенню України буде продовжено. Загалом планується надати готівку 4,4 мільйони людей в Україні, їм перерахують близько мільярда доларів США.

Загалом гуманітарну допомогу (не лише грошову) від ООН на сьогоднішній день отримує близько 11 мільйонів людей в Україні. Організація запросила у донорів з цією метою $3,9 млрд.

«Наразі ми отримали загалом 900 мільйонів доларів, і ми розраховуємо на те, що міжнародне співтовариство продовжить підтримку гуманітарного реагування в країні, оскільки через війну в Україні триває серйозна гуманітарна криза, особливо на сході та півдні», – підсумував Дюжаррік.

Нагадаємо, з 1 до 31 березня 2023 року жертвами війни в Україні стали 765 цивільних осіб. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Зазначається, що в березні в Україні зафіксовано загибель 178 цивільних громадян, а 587 осіб отримали поранення. Як ідеться у звіті, найбільше жертв викликало використання вибухової зброї з широкою зоною ураження, мін та вибухонебезпечних предметів.

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Теги: гроші криза поранення

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