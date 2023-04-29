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Коли почне діяти заборона Єврокомісії щодо агроімпорту з України: названо дату

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Коли почне діяти заборона Єврокомісії щодо агроімпорту з України: названо дату
Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що скасують односторонні заборони на ввезення продуктів з України
фото з відкритих джерел

Єврокомісія вже працює над проєктом регламенту Євросоюзу, який забороняє імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до п'яти країн-сусідів України

Польща має скасувати заборону на імпорт десятків продуктів харчування з України і замість цього, за рішенням Єврокомісії, ввести ембарго лише на чотири товари – пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику. Про це пише польське видання RMF24 з посиланням на джерела у Брюсселі.

Як ідеться в повідомленні, Єврокомісія вже працює над проєктом регламенту Євросоюзу, який забороняє імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до п'яти країн-сусідів України, і хоче, щоб регламент набув чинності 2 травня.

Зазначається, що Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що скасують національні заходи якомога швидше. Наразі Єврокомісія чекає на конкретні рішення щодо цього питання. Ідея полягає в тому, щоб уникнути паралельних заборон.

Нагадаємо, що Єврокомісія досягла політичної угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо агропродовольчої продукції з України. Зазначені країни мають зняти односторонні заборони на ввезення продуктів з України в обмін на допомогу у розмірі 100 мільйонів євро для фермерів, які постраждали від затоварювання зерном.

19 квітня повідомлялося, що Єврокомісія має намір запровадити заборону на імпорт зерна з України через його надлишок у деяких країнах ЄС. Уточнюється, що ЄК потребуватиме згоди Києва на ці заходи, щоб уникнути оскарження рішення у Світовій організації торгівлі.

Нагадаємо, уп'ятницю, 21 квітня, Польща відновила транзит української сільськогосподарської продукції до Європи, який тиждень тому було припинено через побоювання Варшави, що приплив дешевого продовольства з України завдає шкоди польським фермерам.

Читайте також: Заборона на експорт агропродукції до країн ЄС. Україна оцінила наслідки
Теги: Польща Єврокомісія імпорт харчування зерно

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