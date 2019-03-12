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    Економіка та фінанси

    95% домоволодінь Сумщини забезпечені газовими лічильниками

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    95% домоволодінь Сумщини забезпечені газовими лічильниками

    Наявність будинкового лічильника газу не позбавляє споживачів права встановити індивідуальні прилади

    Завдяки встановленню 497 безкоштовних загальнобудинкових лічильників «Сумигаз» забезпечив облік природного газу в понад 30 тис. квартирах Сумщини. Окрім того, у майже 328 тис. побутових споживачів встановлені індивідуальні прилади обліку.

    Лічильники природного газу встановлювались за кошти з різних джерел, як інвестицій ПАТ «Сумигаз», так й кошти споживачів, тощо.

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    На сьогодні залишаються невстановленими 149 загально будинкових лічильників газу, на які витрачені цільові кошти інвестиційної програми 2016 року. Окрім того, недовиконана інвестиційна програма 2018 року, якою передбачено встановлення 3225 індивідуальних лічильників.

    Усі охочі на сайті ПАТ «Сумигаз» можуть ознайомитись з переліком будинків, в яких передбачено встановлення приладів обліку газу. (https://sm.104.ua)

    У «Сумигаз» зазначають, що наявність будинкового лічильника газу не позбавляє споживачів права встановити індивідуальні прилади за власний кошт, за кошти бюджетів або інших джерел, що передбачено Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

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    газ економіка Сумщина
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