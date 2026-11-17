Дохід і платежі податків в бюджет від держпідприємства «Ліси України» виявились меншими від очікуваних. Про це «Нашим грошам» повідомило джерело в урядових структурах.

Так, план реалізації продукції на 2026 рік становив 37 млрд грн, але, за прогнозом на початок листопада, підприємство отримає лише 34,4 млрд грн, тобто на 7% менше.

Відповідно меншим виявився прогноз виконання по сплаті податків і зборів до бюджету – 19 млрд грн при 22 млрд грн плану. Невиконання може скласти 14%.

Падіння показників відбулось після зміни керівництва в «Лісах України» в другому кварталі 2026 року, коли підприємство очолив Ігор Зубович, який взяв на посаду радника голови генерал-майора міліції та екс-голову Львівської ОДА часів Януковича Олега Сала. Після цього, за даними джерела «Наших грошей», штат центрального апарату «Лісів України» було збільшено з 360 до 475 осіб, а штат управлінь безпеки зріс із 26 до 101 особи.

Водночас сумарні продажі деревини на біржових аукціонах почали знижуватись.

Дані «Української енергетичної біржі»

За даними «Української енергетичної біржі», на аукціонах з продажу деревини обсяги продажів у другому та третьому кварталах 2026 року стали найменшими порівняно з аналогічними кварталами попередніх років за період повномасштабного вторгнення. Це відбувалося попри те, що саме влітку і восени ведеться основна лісозаготівля.

Також «УЕБ» фіксує різке падіння кількості переможців аукціонів. «Наші гроші» стверджують, що це може свідчити про штучне зменшення конкуренції шляхом картелізації чи змови учасників ринку з продавцем щодо низьких стартових цін на аукціонах.

Дані «Української енергетичної біржі»

У підсумку знизилася середня ціна деревини на аукціонах. За даними «УЕБ», цього року падає середня ціна майже всіх видів круглих лісоматеріалів і дров’яної деревини. Середня ціна кубометра знеособленої деревини на аукціонах опустилася до 3,8 тис. грн.

Співрозмовник «Наших грошей» зазначає, що майже весь додатковий дохід цього року буде зібраний із населення, що активно запасалося дровами в очікуванні зимових відключень тепла та електрики.

Частка круглих лісоматеріалів у продажах «Лісів України» у 2026 році знизилася на 6%, переважно держпідприємство зараз заготовляє дрова – 63%.

Видання звертає увагу, що вирішенням проблеми зі зростанням собівартості та дефіцитом людей для лісозаготівлі є збільшення частки механізованої заготівлі. Але, за даними джерел, із запланованих 4,2 млрд грн інвестицій цього року укладено договорів лише на 1,6 млрд грн.